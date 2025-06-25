https://ria.ru/20250625/nato-2025134622.html

"Дранг нах Остен 2.0": определен срок нападения НАТО на Россию

"Дранг нах Остен 2.0": определен срок нападения НАТО на Россию - РИА Новости, 25.06.2025

"Дранг нах Остен 2.0": определен срок нападения НАТО на Россию

В Гааге под аккомпанемент антивоенных протестов начался очередной саммит Североатлантического альянса. На поверхности тема — "просто не дай ему уйти!". Но для... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T08:00:00+03:00

2025-06-25T08:00:00+03:00

2025-06-25T08:00:00+03:00

аналитика

россия

европа

сша

дональд трамп

марк рютте

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025145992_0:55:1779:1056_1920x0_80_0_0_570baa3a4fdfeff93fd148ad99d34921.jpg

В Гааге под аккомпанемент антивоенных протестов начался очередной саммит Североатлантического альянса. На поверхности тема — "просто не дай ему уйти!". Но для нас, в России, жизненно важны другие сюжеты.Да, европейцы руками и ногами вцепились в Дональда Трампа, чтобы не дать ему их бросить. Накануне саммита высоколобые эксперты на полном серьезе советовали генсеку НАТО Марку Рютте симулировать сердечный приступ, чтобы перенести мероприятие: существовали опасения, что президент США воспользуется встречей в Гааге, чтобы объявить о выводе американских войск из Европы. Так брошенная жена изображает обморок, чтобы бросивший негодяй еще немного потоптался на пороге.Раздрай в стане НАТО очевиден. Однако снижает ли он опасность Европы для России? Думается, не все так просто.С Трампом или без Трампа Европа хочет воевать против России, и причины этого вполне очевидны. ЕС катится к экономическому краху. Огромное количество денег бессмысленно потрачено на вооружение Украины и попытки слезть с иглы русских углеводородов. Страны деиндустриализируются. Стареющее население и толпы мигрантов проедают социалку. Предприятия банкротятся или релоцируются в Азию и США.Даже если окончательно украсть русские "замороженные" миллиарды, они Европу не спасут. Отбить все потраченное можно, только захватив русские ресурсы и богатства.Поэтому и вбрасывается в инфополе тезис о "неизбежном нападении России" на Европу. Это не просто ложь, это легализация нового "Дранг нах Остен", очередной атаки европейских стран на нас.Конечно, генсек НАТО не может ответить на вопрос журналистов, откуда у него сведения об "агрессии России". Москва в страшном сне не видит, зачем ей нападать на блок стран с населением в полмиллиарда, обладающий ядерным оружием. Кстати, уже сейчас страны Европы (без США) тратят на военные расходы столько же, сколько Россия. А на подходе еще около триллиона евро, которые вольют в их ВПК."Три-пять-семь лет" — так обозначил Марк Рютте временной промежуток нашего столкновения с альянсом. В переводе с натовского это их горизонт планирования — в это время европейские страны собираются атаковать Россию.Для этого проводятся бесконечные учения у наших границ, опробуются варианты мобилизации и набора в армию, готовятся больницы и бомбоубежища, строится сеть железных дорог, накачивается пропагандой население.К прокси-прокладке Украины добавляются новые страны — Прибалтика, Польша, Финляндия, Румыния. Растут армии: поляки увеличили численность своих военных в два раза, немцы и французы голосуют за возвращение обязательной военной службы, в Дании ввели обязательный призыв для женщин. Меняется логистика, чтобы с легкостью перебрасывать технику, оружие и контингенты на восток, к нашей границе.Справятся ли они без американцев? Но ведь кроме открытой поддержки существует множество непрямых способов помощи. Десять дней назад Марк Рютте посетил заседание знаменитого Бильдербергского клуба, где руководители крупнейших американских корпораций пообещали всемерную помощь европейским партнерам разведданными, оружием и новыми военными технологиями.Соответствующий опыт имеется: никто не забыл, как в начале Второй мировой войны американские банки и корпорации помогали Гитлеру. Разрешения у Рузвельта они, кстати, не спрашивали.Поэтому праздновать победу нам рано: если глобалистские элиты хотят войны с Россией, то Трампа они, скорее всего, сумеют обойти и подкинуть деньжат и оружия европейским партнерам по своим каналам. И даже если президент США выведет часть американских контингентов из Европы, там найдут, чем их заменить.Американо-европейскую стратегию войны с Россией предложила на днях RAND Corporation, главный аналитический центр Пентагона. Стратегия учитывает опыт конфликтов последних лет, прежде всего на Украине.По этому сценарию, гипотетическая война НАТО — Россия станет полноценной войной, а не специальной операцией, и будет проходить сразу на всех театрах — в космосе, воздухе, на земле, в киберпространстве и инфополе. То есть это будет сплав терактов, диверсий, кибератак, санкций, дипломатического давления, военных действий, разжигания внутренних конфликтов — такую же войну нового поколения пытаются вести сегодня Украина и Израиль.Победа в такой гибридной войне может вообще не выглядеть как победа. Проблемы в российской экономике могут привести к межнациональным или иным внутренним конфликтам. Внутренняя нестабильность — к смене власти. Ну а тут уж европейцы попытаются подсуетиться и протащить в Кремль свою марионетку. Эта куколка и отдаст им наши ресурсы — бинго! И никаких официальных капитуляций не надо.Что ж, предупрежден — значит вооружен: Россия знает, к чему готовиться, ей есть чем ответить. "Дранг нах Остен 2.0" закончится так же позорно, как провалившиеся в прокате предыдущие версии.

https://ria.ru/20250622/pmef-2024512075.html

https://ria.ru/20250622/voyna-2024648305.html

https://ria.ru/20250623/ekonomika-2024676134.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

россия

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

аналитика, россия, европа, сша, дональд трамп, марк рютте, нато, евросоюз, бильдербергский клуб