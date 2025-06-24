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Генсека НАТО загнали в угол одним вопросом про Россию - РИА Новости, 24.06.2025
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02:52 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/ryutte-2024987074.html
Генсека НАТО загнали в угол одним вопросом про Россию
Генсека НАТО загнали в угол одним вопросом про Россию - РИА Новости, 24.06.2025
Генсека НАТО загнали в угол одним вопросом про Россию
Генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос журналиста, почему он считает, что Россия нападет на альянс в течение пяти следующих лет, стенограмма его... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:52:00+03:00
2025-06-24T02:52:00+03:00
россия
москва
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марк рютте
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МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос журналиста, почему он считает, что Россия нападет на альянс в течение пяти следующих лет, стенограмма его выступления опубликована на сайте организации.На пресс-конференции перед саммитом альянса у Рютте спросили, на чем основана его оценка возможного нападения России."В организации существует большое беспокойство. Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас", – заявил генсек.Уклонившись от ответа, он лишь подчеркнул, что в случае нападения на НАТО Россию будут ждать "разрушительные последствия".О том, что Россия наращивает свой военный потенциал и якобы будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет, Рютте заявил 9 июня.Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин подробно объяснил, что российском властям нет никакого смысла нападать на НАТО. При этом в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, о чем в Москве не раз выражали обеспокоенность.
https://ria.ru/20250603/ryutte-2020639159.html
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Россия, Москва, Германия, Марк Рютте, Такер Карлсон, Владимир Путин, НАТО
Генсека НАТО загнали в угол одним вопросом про Россию

Рютте не смог ответить на вопрос про нападение России на НАТО

© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос журналиста, почему он считает, что Россия нападет на альянс в течение пяти следующих лет, стенограмма его выступления опубликована на сайте организации.
На пресс-конференции перед саммитом альянса у Рютте спросили, на чем основана его оценка возможного нападения России.
"В организации существует большое беспокойство. Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас", – заявил генсек.
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Уклонившись от ответа, он лишь подчеркнул, что в случае нападения на НАТО Россию будут ждать "разрушительные последствия".
О том, что Россия наращивает свой военный потенциал и якобы будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет, Рютте заявил 9 июня.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин подробно объяснил, что российском властям нет никакого смысла нападать на НАТО. При этом в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, о чем в Москве не раз выражали обеспокоенность.
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