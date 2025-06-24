Генсека НАТО загнали в угол одним вопросом про Россию
Рютте не смог ответить на вопрос про нападение России на НАТО
© AP Photo / Khalil HamraГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье
© AP Photo / Khalil Hamra
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте общается с журналистами перед встречей министров иностранных дел НАТО в Анталье. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июня - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте не смог ответить на вопрос журналиста, почему он считает, что Россия нападет на альянс в течение пяти следующих лет, стенограмма его выступления опубликована на сайте организации.
"В организации существует большое беспокойство. Пару недель назад мы слышали, как министр обороны Германии, высокопоставленные военные руководители и представители разведывательного сообщества говорили о том, что через три, пять или семь лет Россия сможет успешно напасть на нас, если мы не начнем инвестировать в нашу оборону прямо сейчас", – заявил генсек.
Уклонившись от ответа, он лишь подчеркнул, что в случае нападения на НАТО Россию будут ждать "разрушительные последствия".
О том, что Россия наращивает свой военный потенциал и якобы будет готова применить военную силу против государств НАТО в течение пяти лет, Рютте заявил 9 июня.
Ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Владимир Путин подробно объяснил, что российском властям нет никакого смысла нападать на НАТО. При этом в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ, о чем в Москве не раз выражали обеспокоенность.