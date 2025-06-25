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Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025
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16:44 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/moskva-2025371114.html
Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков
Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025
Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков
Новый посол РФ в США Александр Дарчиев последние дни был в Москве, проводил консультации в российских ведомствах, обсуждалось возможное возобновление... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T16:44:00+03:00
2025-06-25T16:44:00+03:00
россия
сша
москва
александр дарчиев
юрий ушаков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев последние дни был в Москве, проводил консультации в российских ведомствах, обсуждалось возможное возобновление авиасообщения между Россией и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У нас приезжал наш новый посол Дарчиев к Москву, вот эти дни - он, по-моему, сегодня улетел или улетает - он был в Москве, соответствующие консультации в наших ведомствах проводил. Обсуждались вопросы о возможном возобновлении авиасообщения между столицами", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости о контактах России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. -0-
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россия, сша, москва, александр дарчиев, юрий ушаков
Россия, США, Москва, Александр Дарчиев, Юрий Ушаков
Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков

Ушаков: новый посол России в США Дарчиев последние дни был в Москве

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАлександр Дарчиев
Александр Дарчиев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Александр Дарчиев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев последние дни был в Москве, проводил консультации в российских ведомствах, обсуждалось возможное возобновление авиасообщения между Россией и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"У нас приезжал наш новый посол Дарчиев к Москву, вот эти дни - он, по-моему, сегодня улетел или улетает - он был в Москве, соответствующие консультации в наших ведомствах проводил. Обсуждались вопросы о возможном возобновлении авиасообщения между столицами", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости о контактах России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. -0-
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Ушаков оценил консультации России и США по устранению раздражителей
Вчера, 16:38
 
РоссияСШАМоскваАлександр ДарчиевЮрий Ушаков
 
 
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