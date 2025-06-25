https://ria.ru/20250625/moskva-2025371114.html

Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков

Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков - РИА Новости, 25.06.2025

Новый посол России в США провел консультации в Москве, заявил Ушаков

Новый посол РФ в США Александр Дарчиев последние дни был в Москве, проводил консультации в российских ведомствах, обсуждалось возможное возобновление... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T16:44:00+03:00

2025-06-25T16:44:00+03:00

2025-06-25T16:44:00+03:00

россия

сша

москва

александр дарчиев

юрий ушаков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый посол РФ в США Александр Дарчиев последние дни был в Москве, проводил консультации в российских ведомствах, обсуждалось возможное возобновление авиасообщения между Россией и США, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "У нас приезжал наш новый посол Дарчиев к Москву, вот эти дни - он, по-моему, сегодня улетел или улетает - он был в Москве, соответствующие консультации в наших ведомствах проводил. Обсуждались вопросы о возможном возобновлении авиасообщения между столицами", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос РИА Новости о контактах России и США по устранению раздражителей в двусторонних отношениях. -0-

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сша

москва

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россия, сша, москва, александр дарчиев, юрий ушаков