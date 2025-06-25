https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025267178.html

Минпромторг рассказал, как будет работать механизм "российской полки"

Минпромторг рассказал, как будет работать механизм "российской полки" - РИА Новости, 25.06.2025

Минпромторг рассказал, как будет работать механизм "российской полки"

Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, как будет работать механизм "российской полки" в торговых... РИА Новости, 25.06.2025

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2025-06-25T10:15:00+03:00

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экономика

россия

алексей говырин

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в интервью РИА Новости на ПМЭФ рассказал, как будет работать механизм "российской полки" в торговых сетях: минимум и максимум объема товаров в законе устанавливаться не будут, квоту будет определять правительство в зависимости от объема производства конкретного товара. "Пакет законопроектов о так называемой "российской полке" сейчас дорабатывается на площадке правительства РФ с учетом замечаний и предложений, поступивших от федеральных органов исполнительной власти", - сообщил Чекушов. Член думского комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ("Единая Россия") 6 июня говорил, что законопроект о "национальной полке" готовится к внесению в Госдуму. "Законопроект прописывает условия, при которых для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары… В законопроекте не установлено минимума или максимума для этой квоты. Но зато есть механизм, который позволяет правительству определять ее размер. Это будет зависеть от объема производимых товаров в стране", — рассказал Чекушов. Он пояснил, что если российская продукция или мощности производителей в каком-то сегменте могут покрыть 20% потребления — значит, это дает основание правительству принять решение о квотировании 20% места и на полке. Таким образом, проект подтолкнет отечественные компании расширять производство и развиваться. "Отмечу, законопроект распространяется на непродовольственные товары. Продовольственные товары мы не затрагивали, потому что в этом нет необходимости", - уточнил замминистра. По его словам, приоритетная задача правительства при разработке законопроекта - обеспечить популяризацию российских товаров. "Российские бренды должны стать привычными для потребителя и восприниматься как товары хорошего качества, товары с понятными потребительскими свойствами. Отрадно, что наша торговля открыта и готова уже сейчас участвовать в продвижении российских товаров, даже не дожидаясь принятия закона", — добавил Чекушов. В декабре 2024 года глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью РИА Новости говорил, что министерство подготовило и обсуждает с профильными ведомствами обновленный законопроект о "российской полке" товаров в торговых сетях. По словам министра, предлагаемый механизм дает маркетинговые преференции отечественным производителям, чтобы уравнять их в конкурентных возможностях с более сильными с маркетинговой точки зрения зарубежными брендами через представленность на полках магазинов. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума. Читайте полный текст интервью Романа Чекушова >>

https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025245165.html

https://ria.ru/20250620/produkty-2024073155.html

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экономика, россия, алексей говырин, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), единая россия, госдума рф