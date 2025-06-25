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Роман Чекушов: доверие к национальному бренду начинается в России

Роман Чекушов: доверие к национальному бренду начинается в России - РИА Новости, 25.06.2025

Роман Чекушов: доверие к национальному бренду начинается в России

Российские бренды становятся все популярнее у потребителей, а объемы производства отечественной продукции продолжают расти. В интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T10:00:00+03:00

2025-06-25T10:00:00+03:00

2025-06-25T10:00:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

интервью

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Российские бренды становятся все популярнее у потребителей, а объемы производства отечественной продукции продолжают расти. В интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2025 статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов рассказал, как отечественным фермерам помогают выходить на прилавки торговых сетей, о механизме "российской полки" и ценах на продовольствие. Беседовала Александра Веселова.– Какой объем товаров по механизму параллельного импорта был ввезен в Россию по итогам пяти месяцев? Ожидаете ли со временем снижения этой доли?– Мы видим устойчивый тренд на снижение объемов ввозимой в рамках механизма параллельного импорта продукции и поддерживаем его. Механизм параллельного импорта был введен как временная мера с целью обеспечения необходимыми материалами и комплектующими производственных предприятий, а также обеспечения российского потребителя необходимыми товарами.По итогам первого квартала 2025 года объем ввезенных товаров составил 6,8 миллиарда долларов. При этом в апреле объем составил 2,2 миллиарда долларов, а в мае – 2,3 миллиарда долларов. Напомню, что на пике эта цифра, речь о ежемесячном объеме, была втрое больше.Это очень хороший показатель, поскольку такое снижение тесно связанно с развитием российских производств и поставками продукции из дружественных стран. Что касается дальнейшего снижения, то последовательно в Минпромторге РФ будем добиваться снижения объема параллельного импорта и выходить на траекторию нормальных правоотношений с зарубежными правообладателями. Уверен, что в течение года мы еще увидим снижение объемов.– Известно, что на площадке Минпромторга РФ работает штаб по технологическому развитию торговли, но информации по его работе крайне мало. Какие у него цели?– Штаб охватывает лидеров потребительского рынка, в том числе представителей розничной и оптовой торговли, маркетплейсов, а также экспертов, профильных специалистов. Это отраслевой центр компетенции в сфере внутренней торговли.Все бизнес-процессы, с которыми сталкивается торговля, были проанализированы в рамках деятельности рабочих групп, на основании анализа сформированы приоритетные направления для автоматизации и роботизации. Были проработаны различные решения по каждому блоку, которые могут стимулировать внедрение инновационных технологий для повышения производительности труда. Хочу отметить, что этот документ универсальный и предполагает возможность трансформации.– Какие планы у штаба на будущее? Каких показателей производительности труда планируется достичь в России к 2030 году?– Мы ориентируемся на рост производительности труда к 2030 году на 27% по отношению к 2023 году – это не просто цифра, это эффективность каждой операции, точность ее выполнения, внедрение целого ряда стандартов и высокотехнологичных решений. Наша торговля и без того является одной из самых развитых во всем мире отраслей, но после проведения этих мероприятий можно будет смело сказать, что в ней наступило будущее.– Сейчас активно проводится роботизация производств. Планируется ли субсидировать внедрение роботов в ритейле? Где они особенно востребованы?– Безусловно рано или поздно вопрос субсидирования роботизации предприятий торговли может возникнуть. Однако, как правило, получателями субсидии являются отечественные производители без привязки к отрасли дальнейшего использования. То есть поддержка, если такое решение будет принято, будет осуществляться в рамках общей поддержки производства робототехники.По нашей линии уже предоставляют три меры поддержки отрасли промышленной робототехники. Касательно торговой отрасли, в рамках штаба технологического развития торговли совместно с представителями бизнес-сообщества, техническими и иными специалистами прорабатываются наиболее эффективные технологические решения.По итогам их проработки будет сформирован консолидированный запрос отечественным производителям робототехники. Но пока еще несколько преждевременно говорить о наиболее востребованном сегменте для роботизации в торговой отрасли.– Вопрос цен на продукты питания волнует многих. Понятно, что вопрос цен находится на пересечении работы нескольких ведомств. Какие возможности видятся у торговли для насыщения рынка предложением?– У нас сейчас в этом плане механизм работает отлажено. Мы совместно с Минсельхозом в еженедельном режиме встречаемся с участниками рынка и анализируем поступающую статистику. Но если возникнут какие-то предпосылки к росту цен, у нас есть целый набор инструментов, которые помогут его снивелировать.Я не буду сейчас останавливать внимание на мерах, которые мы можем предпринять, а скажу, что российские фермеры выращивают очень много качественной плодоовощной продукции, которой нужно просто помочь выйти на рынок. И мы в Минпромторге такую работу ведем. В рамках национального плана по развитию конкуренции до 2025 года ведется работа по достижению регионами 10% роста в 2025 году по отношению к 2020 году количества нестационарных торговых объектов и торговых мест на ярмарках.Ярмарки – очень удобный и быстрый для выхода на полку канал для фермеров. Их количество неуклонно растет. Так, в среднем ежеквартально в 2024 году проводилось более десяти тысяч ярмарок, что больше на 10% значений 2019 года.– Какая поддержка оказывается в России фермерским хозяйствам, чтобы выходить на полки торговых сетей?– Еще в сентябре 2022 года Советом Федерации было принято решение о запуске пилотных проектов-агроагрегаторов при координации Минпромторга и Минсельхоза. Они помогают объединить урожай фермеров, чтобы дать им возможность выйти на полки торговых сетей. Сегодня не менее 81 организации, агрегирующей фермерскую продукцию, функционирует в 45 регионах. То есть с начала работы проекта наблюдается кратный рост, более чем в 2,5 раза.Также проработаны их меры поддержки. Например, агрегаторы, являющиеся сельскохозяйственными потребительскими кооперативами или организациями, 51% акций которых принадлежит сельскохозяйственным производителям, могут претендовать на получение мер государственной поддержки. При этом по информации регионов соответствует установленным критериям агроагрегаторов 49 организаций в 26 регионах. Меры поддержки агроагрегаторов будут развиваться.– Цены на сезонные товары в течение года могут варьироваться. Прорабатываете ли механизмы для их стабилизации?– Вопрос выстраивания системы ценообразования и снижения волатильности на любые сезонные товары действительно важен. Мы разработали предложения по переходу на долгосрочное ценообразование. Минсельхоз это поддержал. Основная цель – сформировать приемлемые для всех участников рынка меры по стабилизации цен на продукты питания "борщевого" набора при помощи создания "вилок" отпускных цен на определенный период.– Когда ожидается внесение в Госдуму проекта "о российской полке"? Какие этапы внедрения "российской полки"?– Пакет законопроектов о так называемой "российской полке" сейчас дорабатывается на площадке правительства, все существенные разногласия мы уже урегулировали. Есть хорошие шансы на то, что уже в осеннюю сессию Госдума может его рассмотреть.Законопроект прописывает условия, при которых для торговли устанавливается минимальная квота на российские товары. Квота может быть разной. Все зависит от конкретной товарной группы – в законопроекте не установлено минимума или максимума для этой квоты. Но зато есть механизм, который позволяет правительству определять ее размер. Это будет зависеть от объема производимых товаров в стране.– Как будет определяться эта квота? Как это повлияет на долю отечественных товаров на полке?– Смотрите, если российская продукция или мощности производителей в каком-то сегменте могут покрыть 20% рынка потребления – значит, это дает основание правительству принять решение о квотировании 20% места на полке и так далее. Отмечу, законопроект распространяется на непродовольственные товары. Продовольственные товары мы не затрагивали, потому что в этом нет необходимости.Что касается непродовольственных товаров, у нас уже сейчас хорошая самообеспеченность парфюмерно-косметической продукцией, бытовой химией, и эти сегменты продолжают развиваться. Также постепенно подтягиваются другие виды продукции. Наш проект усилит этот тренд и подтолкнет расширение производства.Наша приоритетная задача – обеспечить популяризацию российских товаров. Российские бренды должны стать привычными для потребителя и восприниматься как товары хорошего качества, товары с понятными потребительскими свойствами. Отрадно, что наша торговля открыта и готова уже сейчас участвовать в продвижении российских товаров, даже не дожидаясь принятия закона.– Будет ли российская полка на маркетплейсах маркироваться "птичкой" "Сделано в России"?– С целью продвижения российских товаров маркетплейсами уже используются различные механики. Например, созданы специальные фильтры и разделы для поиска российских товаров и локального производства, а также есть тематические витрины.Возможно, это будет и "птичка".В рамках иных механизмов продвижения также организуют активную рекламную кампанию, проводят разного рода обучения для производителей, в том числе на бесплатной основе, выступают партерами специализированных конкурсов, целями которых являются развитие перспективных отечественных брендов.– Планируете ли также маркировать "птичкой" товары и на внутреннем рынке, чтобы она была заметнее на полках для покупателей?– Доверие к национальному бренду начинается не за рубежом, а здесь в России. Уже сейчас мы это видим по продажам, например, в торговых сетях. Сегодня наш потребитель все больше выбирает российский продукт. Процент продажи российских промышленных товаров по некоторым позициям парфюмерно-косметической продукции уже достаточно высокий и доходит до 52%, а в бытовой химии, например, уже приблизился к 100%. Это дает нам основание понимать, что наши производители выходят на тот уровень, когда мы можем позиционировать национальные товары как предмет гордости. Поэтому мы с Вероникой Олеговной (Никишиной, главой РЭЦ – ред.) пришли к идее распространить программу "Сделано в России" на товары для внутреннего рынка. Мы нацелены на то, что этот бренд должен быть узнаваем и ассоциироваться с их высоким качеством.– Еще в 2018 году Россия и Египет подписали межправительственное соглашение о создании российской промзоны в районе Суэцкого канала. Есть ориентировочные сроки реализации проекта?– В этом году нам удалось добиться значительного прогресса в реализации проекта российской промышленной зоны. Во-первых, в феврале вступил в силу протокол о внесении изменений в межправсоглашение. Во-вторых, в мае мы подписали с египетскими партнерами договор аренды участка и меморандум о сотрудничестве по проекту. А в-третьих, уже создана наша управляющая компания в экономической зоне Суэцкого канала. Это позволяет в ближайшей перспективе приступить к строительству инфраструктуры.Сейчас мы завершаем отбор первичных российских резидентов, заинтересованных в локализации производства на участке. Приоритетными направлениями определены фармацевтика, химия и нефтехимия, автопром, переработка пищевой продукции. В третьем квартале планируем обновить мастер-план по проекту, а также провести отбор российского оператора, регулирующего деятельность нашего бизнеса в российской промышленной зоне.

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https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025240534.html

https://ria.ru/20250625/minpromtorg-2025233277.html

https://ria.ru/20250623/alikhanov-2024747267.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, интервью