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Гросси назвал сотрудничество Ирана с МАГАТЭ юридической обязанностью - РИА Новости, 25.06.2025
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22:45 25.06.2025 (обновлено: 23:11 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/magate-2025463492.html
Гросси назвал сотрудничество Ирана с МАГАТЭ юридической обязанностью
Гросси назвал сотрудничество Ирана с МАГАТЭ юридической обязанностью - РИА Новости, 25.06.2025
Гросси назвал сотрудничество Ирана с МАГАТЭ юридической обязанностью
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал сотрудничество Ирана с организацией "юридической обязанностью" после решения иранского парламента о приостановке... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T22:45:00+03:00
2025-06-25T23:11:00+03:00
иран
магатэ
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тегеран (город)
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал сотрудничество Ирана с организацией "юридической обязанностью" после решения иранского парламента о приостановке сотрудничества.Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.&quot;Сотрудничество Ирана с нами - это не одолжение, а юридическая обязанность, пока Иран остается страной - участницей договора о нераспространении (ядерного оружия, ДНЯО - ред.)&quot;, - заявил Гросси в интервью французскому телеканалу France 2.По его словам, МАГАТЭ с начала боевых действий "потеряло из виду" запасы высокообогащенного урана, которыми располагал Иран. Гендиректор организации подчеркнул, что "не хотел бы создавать впечатление", что эти материалы были "потеряны или спрятаны". Он отметил, что "в интересах всех", чтобы МАГАТЭ возобновило деятельность в Иране "как можно скорее" после окончания боевых действий.Кроме того, Гросси назвал "политической оценкой" точку зрения американского президента Дональда Трампа о том, что ядерная программа Ирана из-за ударов США якобы была отброшена "на десятилетия" назад.Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/iran-2025331178.html
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иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, в мире, тегеран (город), рафаэль гросси, дональд трамп, крейг мюррей, сша
Иран, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, В мире, Тегеран (город), Рафаэль Гросси, Дональд Трамп, Крейг Мюррей, США
Гросси назвал сотрудничество Ирана с МАГАТЭ юридической обязанностью

Глава МАГАТЭ назвал сотрудничество Ирана с агентством юридической обязанностью

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал сотрудничество Ирана с организацией "юридической обязанностью" после решения иранского парламента о приостановке сотрудничества.
Парламент Ирана в среду одобрил законопроект о приостановке сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ "до тех пор, пока не будет обеспечена безопасность ядерных объектов и ученых-атомщиков" Ирана.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Гросси прокомментировал возможный выход Ирана из ДНЯО
Вчера, 14:17
«

"Сотрудничество Ирана с нами - это не одолжение, а юридическая обязанность, пока Иран остается страной - участницей договора о нераспространении (ядерного оружия, ДНЯО - ред.)", - заявил Гросси в интервью французскому телеканалу France 2.

По его словам, МАГАТЭ с начала боевых действий "потеряло из виду" запасы высокообогащенного урана, которыми располагал Иран. Гендиректор организации подчеркнул, что "не хотел бы создавать впечатление", что эти материалы были "потеряны или спрятаны". Он отметил, что "в интересах всех", чтобы МАГАТЭ возобновило деятельность в Иране "как можно скорее" после окончания боевых действий.
Кроме того, Гросси назвал "политической оценкой" точку зрения американского президента Дональда Трампа о том, что ядерная программа Ирана из-за ударов США якобы была отброшена "на десятилетия" назад.
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
МАГАТЭ не защитит иранский ядерный материал, заявил российский дипломат
Вчера, 13:53
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Иране предложили запретить въезд главе МАГАТЭ
23 июня, 11:29
 
ИранМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеВ миреТегеран (город)Рафаэль ГроссиДональд ТрампКрейг МюррейСША
 
 
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