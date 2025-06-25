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На развитие Гатчины направят до сорока миллиардов рублей - РИА Новости, 25.06.2025
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18:24 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/lenoblast-2025424095.html
На развитие Гатчины направят до сорока миллиардов рублей
На развитие Гатчины направят до сорока миллиардов рублей - РИА Новости, 25.06.2025
На развитие Гатчины направят до сорока миллиардов рублей
Порядка 35-40 миллиардов рублей в течение 10 лет планируется направить на развитие Гатчины как столицы Ленинградской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T18:24:00+03:00
2025-06-25T18:24:00+03:00
общество
ленинградская область
гатчина
александр дрозденко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Порядка 35-40 миллиардов рублей в течение 10 лет планируется направить на развитие Гатчины как столицы Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Как сообщает областное правительство, губернатор рассказал о том, какие изменения ждут областную столицу, в том числе к 100-летию Ленинградской области. "На первоначальном этапе мы предполагаем финансирование в размере 35-40 миллиардов рублей на развитие областной столицы на горизонте 10 лет. Мы планируем создать общественное пространство в формате пространства "Сено" в старых кирпичных зданиях, которые мы возьмем на баланс. Также в планах завершение ряда знаковых объектов в Гатчине - это ледовая арена, восстановление исторических построек, в которые переедут наши комитеты, и, конечно же, хотим, чтобы в городе был хороший парк для культурного отдыха, которым станет Приоратский парк. Он передан в собственность региона, его ждет обновление и проведение культурных фестивалей", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении. Он также отметил, что планируется создание кластера среднего профессионального образования на базе Гатчинского госуниверситета и Гатчинского педагогического колледжа имени Ушинского. Губернатор также рассказал, что скверы, парки, общественные пространства и спортивные площадки, посвященные 100-летию Ленинградской области, будут открываться по всей территории региона к юбилейной дате. "Скверы и парки 100-летия Ленинградской области, отдельные общественные пространства, спортивные кластеры и спортивные большие площадки, посвященные столетию родного региона, будут открываться в каждом районе и округе области. Ждем предложения от муниципалитетов не позднее первого квартала следующего года для того, чтобы было время эти проекты реализовать", - отметил Дрозденко. Столетие образования Ленинградской области будут отмечаться в 2027 году, центром торжеств определена столица региона - город Гатчина.
https://ria.ru/20250625/promyshlennost-2025273145.html
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общество, ленинградская область, гатчина, александр дрозденко
Общество, Ленинградская область, Гатчина, Александр Дрозденко
На развитие Гатчины направят до сорока миллиардов рублей

Дрозденко: около 35-40 млрд рублей направят на развитие Гатчины в течение 10 лет

© Фото : Администрация Ленинградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото : Администрация Ленинградской области
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Порядка 35-40 миллиардов рублей в течение 10 лет планируется направить на развитие Гатчины как столицы Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Как сообщает областное правительство, губернатор рассказал о том, какие изменения ждут областную столицу, в том числе к 100-летию Ленинградской области.
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"На первоначальном этапе мы предполагаем финансирование в размере 35-40 миллиардов рублей на развитие областной столицы на горизонте 10 лет. Мы планируем создать общественное пространство в формате пространства "Сено" в старых кирпичных зданиях, которые мы возьмем на баланс. Также в планах завершение ряда знаковых объектов в Гатчине - это ледовая арена, восстановление исторических построек, в которые переедут наши комитеты, и, конечно же, хотим, чтобы в городе был хороший парк для культурного отдыха, которым станет Приоратский парк. Он передан в собственность региона, его ждет обновление и проведение культурных фестивалей", - сказал Дрозденко, слова которого приводятся в сообщении.
Он также отметил, что планируется создание кластера среднего профессионального образования на базе Гатчинского госуниверситета и Гатчинского педагогического колледжа имени Ушинского.
Губернатор также рассказал, что скверы, парки, общественные пространства и спортивные площадки, посвященные 100-летию Ленинградской области, будут открываться по всей территории региона к юбилейной дате.
"Скверы и парки 100-летия Ленинградской области, отдельные общественные пространства, спортивные кластеры и спортивные большие площадки, посвященные столетию родного региона, будут открываться в каждом районе и округе области. Ждем предложения от муниципалитетов не позднее первого квартала следующего года для того, чтобы было время эти проекты реализовать", - отметил Дрозденко.
Столетие образования Ленинградской области будут отмечаться в 2027 году, центром торжеств определена столица региона - город Гатчина.
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ОбществоЛенинградская областьГатчинаАлександр Дрозденко
 
 
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