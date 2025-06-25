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Постпред России в Вене назвал подход США к Ирану идеологизированным - РИА Новости, 25.06.2025
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21:11 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/iran-2025455534.html
Постпред России в Вене назвал подход США к Ирану идеологизированным
Постпред России в Вене назвал подход США к Ирану идеологизированным - РИА Новости, 25.06.2025
Постпред России в Вене назвал подход США к Ирану идеологизированным
Вашингтон демонстрирует идеологизированный подход в вопросе обогащения урана в Иране, это чревато угрозой международному миру и безопасности, заявил постпред РФ РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T21:11:00+03:00
2025-06-25T21:11:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
михаил ульянов (дипломат)
дональд трамп
рафаэль гросси
магатэ
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон демонстрирует идеологизированный подход в вопросе обогащения урана в Иране, это чревато угрозой международному миру и безопасности, заявил постпред РФ пои международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Нынешняя администрация США буквально одержима запретом на обогащение урана в Иране. Это идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия и элементарным здравым смыслом. Ничего плохого в обогащении урана нет, если он находится под контролем МАГАТЭ. Вашингтон демонстрирует чрезвычайно идеологизированный подход, который чреват постоянной угрозой международному миру и безопасности", - написал Ульянов в своем Telegram-канале. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
https://ria.ru/20250625/iran-2025431334.html
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в мире, иран, сша, израиль, михаил ульянов (дипломат), дональд трамп, рафаэль гросси, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, США, Израиль, Михаил Ульянов (дипломат), Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Постпред России в Вене назвал подход США к Ирану идеологизированным

Постпред России в Вене Ульянов назвал подход США к Ирану идеологизированным

© Фото предоставлено посольством России в Австрии Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
 Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© Фото предоставлено посольством России в Австрии
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Вашингтон демонстрирует идеологизированный подход в вопросе обогащения урана в Иране, это чревато угрозой международному миру и безопасности, заявил постпред РФ пои международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Нынешняя администрация США буквально одержима запретом на обогащение урана в Иране. Это идет вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия и элементарным здравым смыслом. Ничего плохого в обогащении урана нет, если он находится под контролем МАГАТЭ. Вашингтон демонстрирует чрезвычайно идеологизированный подход, который чреват постоянной угрозой международному миру и безопасности", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Мужчина с флагом Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Иран выступает за создание региона, свободного от ядерного оружия
Вчера, 18:38
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
МАГАТЭ не защитит иранский ядерный материал, заявил российский дипломат
Вчера, 13:53
 
В миреИранСШАИзраильМихаил Ульянов (дипломат)Дональд ТрампРафаэль ГроссиМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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