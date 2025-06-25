Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
© AP Photo / Vahid SalemiСотрудник завода по обогащению урана в Исфахане
© AP Photo / Vahid Salemi
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил член президиума меджлиса Алиреза Салими агентству ISNA.
Согласно постановлению, сотрудники агентства смогут посещать Иран для проверки безопасности ядерных объектов и осуществления мирной деятельности в этой области только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны.
В понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал как можно скорее возобновить инспекции сотрудников организации в Иране. По его словам, это поможет понять, что делать с обогащенным до 60 процентов ураном, который потенциально могли вывезти с атакованного США объекта.
Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
- В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
- В ночь на 22 июня США напрямую вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
- Американский президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
- Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
- На следующий день Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. При этом за несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Штаты через дипломатические каналы.
- Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и пострадавших. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
- В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По его словам, по истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
- Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
- Исламская республика отвергла эти обвинения. Высший совет нацбезопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
- Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.