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Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - РИА Новости, 25.06.2025
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09:46 25.06.2025 (обновлено: 11:05 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/iran-2025259149.html
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - РИА Новости, 25.06.2025
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил член президиума меджлиса Алиреза Салими агентству ISNA. РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:46:00+03:00
2025-06-25T11:05:00+03:00
в мире
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил член президиума меджлиса Алиреза Салими агентству ISNA."Общие положения и детали проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ одобрен парламентом", — сказал он.Согласно постановлению, сотрудники агентства смогут посещать Иран для проверки безопасности ядерных объектов и осуществления мирной деятельности в этой области только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны. В понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал как можно скорее возобновить инспекции сотрудников организации в Иране. По его словам, это поможет понять, что делать с обогащенным до 60 процентов ураном, который потенциально могли вывезти с атакованного США объекта.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий
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Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана
Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана.
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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, иран, тегеран (город), дональд трамп, тель-авив, рафаэль гросси, сша, израиль
В мире, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, МАГАТЭ, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп, Тель-Авив, Рафаэль Гросси, США, Израиль
Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

© AP Photo / Vahid SalemiСотрудник завода по обогащению урана в Исфахане
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Сотрудник завода по обогащению урана в Исфахане. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил член президиума меджлиса Алиреза Салими агентству ISNA.
"Общие положения и детали проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ одобрен парламентом", — сказал он.
Билборд с изображениями иранских командиров и ученых, погибших в результате израильских ударов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Источник: убийства Израилем ученых не остановят ядерную программу Ирана
06:08
Согласно постановлению, сотрудники агентства смогут посещать Иран для проверки безопасности ядерных объектов и осуществления мирной деятельности в этой области только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны.
В понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал как можно скорее возобновить инспекции сотрудников организации в Иране. По его словам, это поможет понять, что делать с обогащенным до 60 процентов ураном, который потенциально могли вывезти с атакованного США объекта.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси
Вчера, 23:32

Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

  • В ночь на 13 июня Израиль инициировал широкомасштабную операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной ядерной программы.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Исламская республика начала ответную операцию, атаковав военные цели противника.
  • В ночь на 22 июня США напрямую вступили в конфликт, нанеся удары по трем иранским ядерным объектам — в Натанзе, Фордо и Исфахане.
  • Американский президент Дональд Трамп утверждает, что все они уничтожены и Тегеран не сможет их восстановить.
  • Россия решительно осудила действия Соединенных Штатов, отметив, что они грубо нарушают международное право, резолюции Совбеза ООН и Устав организации. Москва призвала МАГАТЭ дать честную реакцию на события.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Иран держит весь мир на острие ножа
08:00
  • На следующий день Иран в ответ атаковал американскую базу Аль-Удейд в Катаре. При этом за несколько часов до операции ИРИ предупредила о ней Штаты через дипломатические каналы.
  • Минобороны Катара сообщило об отсутствии погибших и пострадавших. Местных и иностранных военных заранее эвакуировали с базы.
  • В ночь на 24 июня американский президент Дональд Трамп заявил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о заключении перемирия. По его словам, по истечении 24 часов оно должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".
  • Тем не менее уже утром Израиль обвинил Иран в запуске ракеты и в ответ атаковал радар недалеко от Тегерана.
  • Исламская республика отвергла эти обвинения. Высший совет нацбезопасности страны подтвердил перемирие, но выразил готовность ответить на любую агрессию со стороны Тель-Авива.
  • Трамп обрушился с жесткой критикой на обе стороны конфликта, назвал удары Израиля по Ирану чрезмерными и потребовал соблюдать прекращение огня.
 
В миреВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеМАГАТЭИранТегеран (город)Дональд ТрампТель-АвивРафаэль ГроссиСШАИзраиль
 
 
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