https://ria.ru/20250625/iran-2025259149.html

Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ - РИА Новости, 25.06.2025

Парламент Ирана одобрил проект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил член президиума меджлиса Алиреза Салими агентству ISNA. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T09:46:00+03:00

2025-06-25T09:46:00+03:00

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Парламент Ирана одобрил законопроект о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ, заявил член президиума меджлиса Алиреза Салими агентству ISNA."Общие положения и детали проекта о приостановке сотрудничества Ирана с МАГАТЭ одобрен парламентом", — сказал он.Согласно постановлению, сотрудники агентства смогут посещать Иран для проверки безопасности ядерных объектов и осуществления мирной деятельности в этой области только с согласия Высшего совета национальной безопасности страны. В понедельник гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал как можно скорее возобновить инспекции сотрудников организации в Иране. По его словам, это поможет понять, что делать с обогащенным до 60 процентов ураном, который потенциально могли вывезти с атакованного США объекта.Обострение на Ближнем Востоке: хронология событий

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана Дональд Трамп выругался о конфликте Израиля и Ирана. 2025-06-25T09:46 true PT0M11S

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в мире, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, магатэ, иран, тегеран (город), дональд трамп, тель-авив, рафаэль гросси, сша, израиль