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Калиматов: Ингушетия подписала соглашение с академией имени Можайского - РИА Новости, 25.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
10:09 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/ingushetiya-2025265404.html
Калиматов: Ингушетия подписала соглашение с академией имени Можайского
Калиматов: Ингушетия подписала соглашение с академией имени Можайского - РИА Новости, 25.06.2025
Калиматов: Ингушетия подписала соглашение с академией имени Можайского
Соглашение о сотрудничестве Республики Ингушетия с Военно-космической академией имени А.Ф. Можайского было подписано на Петербургском международном... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T10:09:00+03:00
2025-06-25T10:09:00+03:00
пмэф-2025
общество
республика ингушетия
санкт-петербург
махмуд-али калиматов
анатолий нестечук
военно-космическая академия имени а. ф. можайского
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве Республики Ингушетия с Военно-космической академией имени А.Ф. Можайского было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов. Заявление прозвучало на полях ПМЭФ. "У нас молодежи до 30 лет – более 36%. Не хочу их обидеть, но ориентиры потеряли многие. Ребята здравые хорошие, многие хотели бы пойти на военную службу", – отметил Калиматов. В рамках соглашения будут организованы поездки в Санкт-Петербург учащихся старших классов Горского кадетского корпуса имени А.Д. Цароева. "Мы отберем, тех, кто желает, и направим. Мы им обеспечим проезд, а академия – проживание и полный пансион на время поездки", – рассказал Калиматов. Сотрудничество предусматривает совместную организацию культурно-просветительских мероприятий, выставок и концертов. "У меня была встреча с начальником академии, генерал-лейтенантом Анатолием Нестечуком. Это один из лучших военных вузов страны, существует более 300 лет. И мы гордимся, что там обучаются ребята из Ингушетии", – рассказал Калиматов. Глава Республики встретился с молодыми земляками – курсантами из Ингушетии, которые готовятся к тому, чтобы стать специалистами космической и информационной сферы. "Мне было интересно встретиться, увидеть их – курсантов из Ингушетии, побеседовать с ними. Пусть и не до конца, но они все-таки оторваны от родины. Важно было донести до них сегодняшнюю обстановку в Республике, социально-экономическую, человеческую. Я там пробыл два часа, и мы очень плодотворно побеседовали", – сообщил Калиматов. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250624/ingushetiya-2025147950.html
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общество, республика ингушетия, санкт-петербург, махмуд-али калиматов, анатолий нестечук, военно-космическая академия имени а. ф. можайского
ПМЭФ-2025, Общество, Республика Ингушетия, Санкт-Петербург, Махмуд-Али Калиматов, Анатолий Нестечук, Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского
Калиматов: Ингушетия подписала соглашение с академией имени Можайского

Калиматов: Ингушетия начала сотрудничество с академией имени Можайского

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМахмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2025
Махмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Махмуд-Али Калиматов на ПМЭФ-2025
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве Республики Ингушетия с Военно-космической академией имени А.Ф. Можайского было подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщил РИА Новости глава региона Махмуд-Али Калиматов.
Заявление прозвучало на полях ПМЭФ.
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"У нас молодежи до 30 лет – более 36%. Не хочу их обидеть, но ориентиры потеряли многие. Ребята здравые хорошие, многие хотели бы пойти на военную службу", – отметил Калиматов.
В рамках соглашения будут организованы поездки в Санкт-Петербург учащихся старших классов Горского кадетского корпуса имени А.Д. Цароева.
"Мы отберем, тех, кто желает, и направим. Мы им обеспечим проезд, а академия – проживание и полный пансион на время поездки", – рассказал Калиматов.
Сотрудничество предусматривает совместную организацию культурно-просветительских мероприятий, выставок и концертов.
"У меня была встреча с начальником академии, генерал-лейтенантом Анатолием Нестечуком. Это один из лучших военных вузов страны, существует более 300 лет. И мы гордимся, что там обучаются ребята из Ингушетии", – рассказал Калиматов.
Глава Республики встретился с молодыми земляками – курсантами из Ингушетии, которые готовятся к тому, чтобы стать специалистами космической и информационной сферы.
"Мне было интересно встретиться, увидеть их – курсантов из Ингушетии, побеседовать с ними. Пусть и не до конца, но они все-таки оторваны от родины. Важно было донести до них сегодняшнюю обстановку в Республике, социально-экономическую, человеческую. Я там пробыл два часа, и мы очень плодотворно побеседовали", – сообщил Калиматов.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером мероприятия.
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ПМЭФ-2025ОбществоРеспублика ИнгушетияСанкт-ПетербургМахмуд-Али КалиматовАнатолий НестечукВоенно-космическая академия имени А. Ф. Можайского
 
 
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