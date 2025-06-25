https://ria.ru/20250625/flag-2025355878.html

В Госдуме назвали флаг, сорванный ветром, дурным знаком для Зеленского

В Госдуме назвали флаг, сорванный ветром, дурным знаком для Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025

В Госдуме назвали флаг, сорванный ветром, дурным знаком для Зеленского

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал сорванный с самого высокого флагштока в Кривом Роге Днепропетровской... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T15:30:00+03:00

2025-06-25T15:30:00+03:00

2025-06-25T15:30:00+03:00

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

владимир зеленский

михаил шеремет

дональд трамп

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025202759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6bff95c3e05635f50973166bd5abb56d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал сорванный с самого высокого флагштока в Кривом Роге Днепропетровской области флаг Украины дурным знамением для Владимира Зеленского. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в Кривом Роге - родном городе Зеленского. "Для паникующего Зеленского, у которого и так дела идут из рук вон плохо, – это дурное знамение. Настанет время, когда украинский народ снесет преступный киевский режим, превративший Украину в буферную зону, а население – в рабов, обслуживающих ценой собственной жизни геополитические интересы западных стран", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский превратился в главную проблему Украины, так как продолжает ввергать ее в военный конфликт, несущий смерть и разрушения. "Самозванец Зеленский заслуживает того, чтобы по возвращении на Украину ему, как предателю, скрутили руки и надели наручники, сделав прекрасным обменным фондом, способствующим завершению и проведению быстрого договорного процесса по урегулированию кровавого конфликта, развязанного Западом", - сказал депутат. Зеленский в настоящее время находится в Гааге, где проходит саммит НАТО. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение американского лидера к Зеленскому. В частности, Трампа и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.

https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025288876.html

https://ria.ru/20250625/tramp-2025244000.html

украина

кривой рог

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Флаг Украины, сорванный ветром в Кривом Роге Флаг Украины сорвало ветром с самого высокого флагштока в Кривом Роге, сообщают местные СМИ. 2025-06-25T15:30 true PT0M22S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф, страна.ua, нато