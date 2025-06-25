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В Госдуме назвали флаг, сорванный ветром, дурным знаком для Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025
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15:30 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/flag-2025355878.html
В Госдуме назвали флаг, сорванный ветром, дурным знаком для Зеленского
В Госдуме назвали флаг, сорванный ветром, дурным знаком для Зеленского - РИА Новости, 25.06.2025
В Госдуме назвали флаг, сорванный ветром, дурным знаком для Зеленского
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал сорванный с самого высокого флагштока в Кривом Роге Днепропетровской... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T15:30:00+03:00
2025-06-25T15:30:00+03:00
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днепропетровская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал сорванный с самого высокого флагштока в Кривом Роге Днепропетровской области флаг Украины дурным знамением для Владимира Зеленского. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в Кривом Роге - родном городе Зеленского. "Для паникующего Зеленского, у которого и так дела идут из рук вон плохо, – это дурное знамение. Настанет время, когда украинский народ снесет преступный киевский режим, превративший Украину в буферную зону, а население – в рабов, обслуживающих ценой собственной жизни геополитические интересы западных стран", - сказал Шеремет. По его словам, Зеленский превратился в главную проблему Украины, так как продолжает ввергать ее в военный конфликт, несущий смерть и разрушения. "Самозванец Зеленский заслуживает того, чтобы по возвращении на Украину ему, как предателю, скрутили руки и надели наручники, сделав прекрасным обменным фондом, способствующим завершению и проведению быстрого договорного процесса по урегулированию кровавого конфликта, развязанного Западом", - сказал депутат. Зеленский в настоящее время находится в Гааге, где проходит саммит НАТО. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение американского лидера к Зеленскому. В частности, Трампа и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
https://ria.ru/20250625/zelenskiy-2025288876.html
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РИА Новости
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Флаг Украины, сорванный ветром в Кривом Роге
Флаг Украины сорвало ветром с самого высокого флагштока в Кривом Роге, сообщают местные СМИ.
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в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, владимир зеленский, михаил шеремет, дональд трамп, госдума рф, страна.ua, нато
В мире, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Дональд Трамп, Госдума РФ, Страна.ua, НАТО
В Госдуме назвали флаг, сорванный ветром, дурным знаком для Зеленского

Шеремет назвал сорванный в Кривом Роге флаг Украины дурным знаком для Зеленского

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости назвал сорванный с самого высокого флагштока в Кривом Роге Днепропетровской области флаг Украины дурным знамением для Владимира Зеленского.
Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что ветер сорвал флаг Украины с самого высокого флагштока в Кривом Роге - родном городе Зеленского.
Владимир Зеленский на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Зеленский прибыл на саммит НАТО в необычном наряде
Вчера, 11:36
"Для паникующего Зеленского, у которого и так дела идут из рук вон плохо, – это дурное знамение. Настанет время, когда украинский народ снесет преступный киевский режим, превративший Украину в буферную зону, а население – в рабов, обслуживающих ценой собственной жизни геополитические интересы западных стран", - сказал Шеремет.
По его словам, Зеленский превратился в главную проблему Украины, так как продолжает ввергать ее в военный конфликт, несущий смерть и разрушения.
"Самозванец Зеленский заслуживает того, чтобы по возвращении на Украину ему, как предателю, скрутили руки и надели наручники, сделав прекрасным обменным фондом, способствующим завершению и проведению быстрого договорного процесса по урегулированию кровавого конфликта, развязанного Западом", - сказал депутат.
Зеленский в настоящее время находится в Гааге, где проходит саммит НАТО. Как сообщала газета Washington Post, организаторы саммита стараются держать на расстоянии Зеленского и президента США Дональда Трампа, тем самым признавая существующее презрение американского лидера к Зеленскому. В частности, Трампа и Зеленского расположили подальше друг от друга во время съемки общей фотографии - в разных рядах и по разные стороны от хозяев встречи, правящей четы Нидерландов, а также посадили их за разные столы во время торжественного ужина, следует из трансляции телеканала C-SPAN.
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
Трамп сделал жесткое для Зеленского заявление перед саммитом НАТО
Вчера, 06:40
 
В миреУкраинаКривой РогДнепропетровская областьВладимир ЗеленскийМихаил ШереметДональд ТрампГосдума РФСтрана.uaНАТО
 
 
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