https://ria.ru/20250625/erdogan-2025440961.html

Эрдоган прокомментировал решение НАТО увеличить расходы на оборону

Эрдоган прокомментировал решение НАТО увеличить расходы на оборону - РИА Новости, 25.06.2025

Эрдоган прокомментировал решение НАТО увеличить расходы на оборону

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "необходимостью на фоне кризисов" решение НАТО обязать стран-участниц альянса направить на оборону 5% от своего... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T19:23:00+03:00

2025-06-25T19:23:00+03:00

2025-06-25T19:43:00+03:00

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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал "необходимостью на фоне кризисов" решение НАТО обязать стран-участниц альянса направить на оборону 5% от своего ВВП. Государства-члены НАТО в среду обязались направлять 5% от ВВП на оборону к 2035 году. Блок пересмотрит траекторию и баланс военных расходов в 2029 году. "На заседании совета мы договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП в течение десяти лет. Это решение необходимо для НАТО в условиях, когда каждый день возникают новые кризисы. Мы являемся союзниками, которых напрямую затрагивают многие кризисы в нашем регионе. Мы стараемся держать нашу страну в стороне от всех этих кризисов и горячих конфликтов. Мы придаем большое значение укреплению нашей обороны. Большой прорыв, сделанный турецкой оборонной промышленностью, демонстрируется всему миру. Мы имеем право голоса на мировом уровне во многих областях. Наши расходы на оборону уже превышают уровень в 2%, который был целью предыдущих саммитов. Благодаря ресурсам, которые мы выделяем на инновации, и нашим международным усилиям мы являемся одной из стран, наиболее близких к достижению 5%", - заявил турецкий лидер на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите НАТО. По словам Эрдогана, невозможно повысить эффективность НАТО только за счет увеличения расходов на оборону. "В связи с этим мы в первую очередь поставили перед собой задачу устранить торговые барьеры в области продукции оборонной промышленности между союзниками, что должно быть отражено в документах альянса", - отметил президент Турции. Саммит НАТО проходит во вторник и среду в здании конгрессов в Гааге. Главы всех стран-участниц, включая США, подтвердили приверженность пятой статье Вашингтонского договора о коллективной защите, говорится в итоговом документе встречи в верхах. Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.

https://ria.ru/20250304/nato-2002876399.html

https://ria.ru/20250608/ryutte-2021680382.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сша, европа, реджеп тайип эрдоган, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша