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Эрдоган призвал включить в систему безопасности Европы не только членов ЕС - РИА Новости, 25.06.2025
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17:06 25.06.2025
https://ria.ru/20250625/erdogan-2025382245.html
Эрдоган призвал включить в систему безопасности Европы не только членов ЕС
Эрдоган призвал включить в систему безопасности Европы не только членов ЕС - РИА Новости, 25.06.2025
Эрдоган призвал включить в систему безопасности Европы не только членов ЕС
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Гааге заявил, что считает полезным включить союзников, не... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:06:00+03:00
2025-06-25T17:06:00+03:00
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Гааге заявил, что считает полезным включить союзников, не входящих в ЕС, в новую архитектуру безопасности и обороны Европы. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция и Франция будут продолжать работать над дальнейшим улучшением двусторонних отношений. Президент Эрдоган заявил, что приветствует прекращение огня между Израилем и Ираном и что ситуация де-факто должна как можно скорее превратиться в постоянное спокойствие, а гуманитарный кризис в Газе продолжает нарастать, и что важно как можно скорее достичь постоянного прекращения огня там", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган заявил, что было бы полезно "включить союзников, не входящих в ЕС, в новую архитектуру безопасности и обороны Европы и что было бы полезно рассматривать отношения Турции и ЕС в долгосрочной и стратегической перспективе". "Президент Эрдоган заявил, что Сирия старается не вмешиваться в региональные конфликты и что Израилю важно понять, что путь к обеспечению собственной безопасности лежит через стабильность его соседей", - уточнила канцелярия.
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в мире, турция, европа, франция, реджеп тайип эрдоган, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Турция, Европа, Франция, Реджеп Тайип Эрдоган, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Эрдоган призвал включить в систему безопасности Европы не только членов ЕС

Эрдоган: полезно включить не только членов ЕС в структуру безопасности Европы

© AP Photo / Francisco SecoРеджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Гааге заявил, что считает полезным включить союзников, не входящих в ЕС, в новую архитектуру безопасности и обороны Европы.
"В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция и Франция будут продолжать работать над дальнейшим улучшением двусторонних отношений. Президент Эрдоган заявил, что приветствует прекращение огня между Израилем и Ираном и что ситуация де-факто должна как можно скорее превратиться в постоянное спокойствие, а гуманитарный кризис в Газе продолжает нарастать, и что важно как можно скорее достичь постоянного прекращения огня там", - сообщила канцелярия турецкого лидера.
Президент Эрдоган заявил, что было бы полезно "включить союзников, не входящих в ЕС, в новую архитектуру безопасности и обороны Европы и что было бы полезно рассматривать отношения Турции и ЕС в долгосрочной и стратегической перспективе".
"Президент Эрдоган заявил, что Сирия старается не вмешиваться в региональные конфликты и что Израилю важно понять, что путь к обеспечению собственной безопасности лежит через стабильность его соседей", - уточнила канцелярия.
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган во время встречи на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
СМИ рассказали о конверте в руках Эрдогана на встрече с Трампом
Вчера, 13:14
 
В миреТурцияЕвропаФранцияРеджеп Тайип ЭрдоганЭммануэль МакронЕвросоюз
 
 
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