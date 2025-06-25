https://ria.ru/20250625/erdogan-2025382245.html

Эрдоган призвал включить в систему безопасности Европы не только членов ЕС

Эрдоган призвал включить в систему безопасности Европы не только членов ЕС - РИА Новости, 25.06.2025

Эрдоган призвал включить в систему безопасности Европы не только членов ЕС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Гааге заявил, что считает полезным включить союзников, не... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T17:06:00+03:00

2025-06-25T17:06:00+03:00

2025-06-25T17:06:00+03:00

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АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах с французским коллегой Эммануэлем Макроном в Гааге заявил, что считает полезным включить союзников, не входящих в ЕС, в новую архитектуру безопасности и обороны Европы. "В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Францией, региональные и глобальные вопросы. Президент Эрдоган заявил, что Турция и Франция будут продолжать работать над дальнейшим улучшением двусторонних отношений. Президент Эрдоган заявил, что приветствует прекращение огня между Израилем и Ираном и что ситуация де-факто должна как можно скорее превратиться в постоянное спокойствие, а гуманитарный кризис в Газе продолжает нарастать, и что важно как можно скорее достичь постоянного прекращения огня там", - сообщила канцелярия турецкого лидера. Президент Эрдоган заявил, что было бы полезно "включить союзников, не входящих в ЕС, в новую архитектуру безопасности и обороны Европы и что было бы полезно рассматривать отношения Турции и ЕС в долгосрочной и стратегической перспективе". "Президент Эрдоган заявил, что Сирия старается не вмешиваться в региональные конфликты и что Израилю важно понять, что путь к обеспечению собственной безопасности лежит через стабильность его соседей", - уточнила канцелярия.

https://ria.ru/20250625/smi-2025316946.html

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