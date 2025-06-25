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Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое

Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое - РИА Новости, 25.06.2025

Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое

За последние пять лет производительность труда в сельском хозяйстве Костромской области выросла в два раза, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T23:03:00+03:00

2025-06-25T23:03:00+03:00

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костромская область

костромская область

россия

сергей ситников

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. За последние пять лет производительность труда в сельском хозяйстве Костромской области выросла в два раза, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Мое убеждение – в ближайшее время мы будем видеть мощнейшее развитие всего, что связано с сельским хозяйством, производством продуктов питания. Есть "зерновые" регионы на юге России. Их возможности уже сегодня используются полностью. А центральная часть России сегодня имеет большое количество залежных земель, которые надо развивать", – сообщил Ситников. Глава региона уверен, что серьезную перспективу в средней полосе имеет животноводство. "В первую очередь это касается крупного рогатого скота. В Костромской области есть традиционная, исторически сложившаяся направленность на развитие молочного животноводства. Но инвесторам будет нужна поддержка как со стороны федерального бюджета, министерства сельского хозяйства, так и с нашей", – сказал Ситников. Ранее губернатор региона озвучивал цифры господдержки, которая способствует успешному развитию отрасли. В 2024 году сумма поддержки отрасли из федерального бюджета превысила 207 миллионов рублей, а в 2025 году она увеличена почти в 2,5 раза. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

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костромская область, россия, сергей ситников