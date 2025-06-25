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Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое - РИА Новости, 25.06.2025
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Костромская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Костромская область
 
23:03 25.06.2025 (обновлено: 23:04 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/ekonomika-2025465429.html
Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое
Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое - РИА Новости, 25.06.2025
Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое
За последние пять лет производительность труда в сельском хозяйстве Костромской области выросла в два раза, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T23:03:00+03:00
2025-06-25T23:04:00+03:00
костромская область
костромская область
россия
сергей ситников
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. За последние пять лет производительность труда в сельском хозяйстве Костромской области выросла в два раза, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников. Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума. "Мое убеждение – в ближайшее время мы будем видеть мощнейшее развитие всего, что связано с сельским хозяйством, производством продуктов питания. Есть "зерновые" регионы на юге России. Их возможности уже сегодня используются полностью. А центральная часть России сегодня имеет большое количество залежных земель, которые надо развивать", – сообщил Ситников. Глава региона уверен, что серьезную перспективу в средней полосе имеет животноводство. "В первую очередь это касается крупного рогатого скота. В Костромской области есть традиционная, исторически сложившаяся направленность на развитие молочного животноводства. Но инвесторам будет нужна поддержка как со стороны федерального бюджета, министерства сельского хозяйства, так и с нашей", – сказал Ситников. Ранее губернатор региона озвучивал цифры господдержки, которая способствует успешному развитию отрасли. В 2024 году сумма поддержки отрасли из федерального бюджета превысила 207 миллионов рублей, а в 2025 году она увеличена почти в 2,5 раза. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
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костромская область, россия, сергей ситников
Костромская область, Костромская область, Россия, Сергей Ситников
Ситников: Производительность сельского хозяйства за пять лет выросла вдвое

Производительность агросектора Костромской области за 5 лет выросла вдвое

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн – РИА Новости. За последние пять лет производительность труда в сельском хозяйстве Костромской области выросла в два раза, сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Ситников.
Заявление прозвучало на полях Петербургского международного экономического форума.
"Мое убеждение – в ближайшее время мы будем видеть мощнейшее развитие всего, что связано с сельским хозяйством, производством продуктов питания. Есть "зерновые" регионы на юге России. Их возможности уже сегодня используются полностью. А центральная часть России сегодня имеет большое количество залежных земель, которые надо развивать", – сообщил Ситников.
Глава региона уверен, что серьезную перспективу в средней полосе имеет животноводство.
"В первую очередь это касается крупного рогатого скота. В Костромской области есть традиционная, исторически сложившаяся направленность на развитие молочного животноводства. Но инвесторам будет нужна поддержка как со стороны федерального бюджета, министерства сельского хозяйства, так и с нашей", – сказал Ситников.
Ранее губернатор региона озвучивал цифры господдержки, которая способствует успешному развитию отрасли. В 2024 году сумма поддержки отрасли из федерального бюджета превысила 207 миллионов рублей, а в 2025 году она увеличена почти в 2,5 раза.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".
 
Костромская областьКостромская областьРоссияСергей Ситников
 
 
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