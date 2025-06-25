https://ria.ru/20250625/dagestan-2025280468.html

Источник сообщил о задержании госсекретаря Дагестана

Источник сообщил о задержании госсекретаря Дагестана - РИА Новости, 25.06.2025

Источник сообщил о задержании госсекретаря Дагестана

В Махачкале задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T11:11:00+03:00

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происшествия

дагнефтепродукт

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 июн — РИА Новости. В Махачкале задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики."Магомедов и некоторые близкие к нему люди задержаны", — сказал он.По словам собеседника агентства, силовики проводят обыски в кабинете госсекретаря в здании администрации главы Дагестана, в особняке на 1-м проезде Гоголя, который может принадлежать Магомедову, а также в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах Дагестана, оперативные мероприятия связаны с уголовным делом о незаконной приватизации ОАО "Дагнефтепродукт".В администрации главы республики заявили, что находятся в тесном взаимодействии с правоохранительными органами и оказывают им помощь в расследовании. Имен там называть не стали, призвав журналистов и блогеров воздержаться от преждевременных выводов и распространения слухов.

https://ria.ru/20250625/magomedov-2025282947.html

республика дагестан

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происшествия, дагнефтепродукт, республика дагестан