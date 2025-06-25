https://ria.ru/20250625/dagestan-2025254977.html
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона - РИА Новости, 25.06.2025
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона
Обыски проходят в Дагестане по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в рамках ранее возбуждённого дела, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:31:00+03:00
2025-06-25T09:31:00+03:00
2025-06-25T09:38:00+03:00
происшествия
республика дагестан
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в Дагестане по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в рамках ранее возбуждённого дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. "С утра проводятся обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем Дагестана, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого уголовного дела", - сказал собеседник агентства. По его словам, работают, в том числе, сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Официальным комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20250530/dagestan-2019891539.html
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происшествия, республика дагестан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря Магомедова