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В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона - РИА Новости, 25.06.2025
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09:31 25.06.2025 (обновлено: 09:38 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/dagestan-2025254977.html
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона - РИА Новости, 25.06.2025
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона
Обыски проходят в Дагестане по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в рамках ранее возбуждённого дела, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T09:31:00+03:00
2025-06-25T09:38:00+03:00
происшествия
республика дагестан
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в Дагестане по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в рамках ранее возбуждённого дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики. "С утра проводятся обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем Дагестана, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого уголовного дела", - сказал собеседник агентства. По его словам, работают, в том числе, сотрудники центрального аппарата ФСБ России. Официальным комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
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республика дагестан
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Новости
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происшествия, республика дагестан, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Республика Дагестан, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Дагестане проводят обыски у госсекретаря региона

В Дагестане проводят обыски у госсекретаря Магомедова

© РИА Новости / Сергей Расулов | Перейти в медиабанкМагомед-Султан Магомедов
Магомед-Султан Магомедов - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Сергей Расулов
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Магомед-Султан Магомедов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 25 июн - РИА Новости. Обыски проходят в Дагестане по адресам, связанным с госсекретарем региона Магомед-Султаном Магомедовым, в рамках ранее возбуждённого дела, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах республики.
"С утра проводятся обыски по ряду адресов, связанных с госсекретарем Дагестана, в том числе в его доме, в рамках ранее возбуждённого уголовного дела", - сказал собеседник агентства.
По его словам, работают, в том числе, сотрудники центрального аппарата ФСБ России.
Официальным комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
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ПроисшествияРеспублика ДагестанРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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