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Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов
Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов - РИА Новости, 25.06.2025
Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов
Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:35:00+03:00
2025-06-25T02:35:00+03:00
2025-06-25T11:36:00+03:00
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с представителями IT-индустрии, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мы создали рабочую группу, мы активно занимаемся, я думаю, наверное, с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Государственной думе. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году - ред.) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев", - сказал руководитель ведомства. Он добавил, что в России уже существует технология проведения устного тестирования при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам. "Но есть момент, связанный с обработкой, выставлением оценок, привлечением сотрудников и так далее. То есть наша задача, чтобы эта процедура стала максимально оперативной", - заключил Музаев.
https://ria.ru/20250623/znanie-2024771690.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов
Музаев: устная часть в тесте по русскому для мигрантов появится в 2026 году
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с представителями IT-индустрии, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы создали рабочую группу, мы активно занимаемся, я думаю, наверное, с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Государственной думе. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году - ред.) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев", - сказал руководитель ведомства.
Он добавил, что в России уже существует технология проведения устного тестирования при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам.
"Но есть момент, связанный с обработкой, выставлением оценок, привлечением сотрудников и так далее. То есть наша задача, чтобы эта процедура стала максимально оперативной", - заключил Музаев.