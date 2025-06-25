https://ria.ru/20250625/chast-2025233734.html

Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов

Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов - РИА Новости, 25.06.2025

Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов

Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с... РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T02:35:00+03:00

2025-06-25T02:35:00+03:00

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общество

россия

анзор музаев

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с представителями IT-индустрии, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мы создали рабочую группу, мы активно занимаемся, я думаю, наверное, с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Государственной думе. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году - ред.) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев", - сказал руководитель ведомства. Он добавил, что в России уже существует технология проведения устного тестирования при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам. "Но есть момент, связанный с обработкой, выставлением оценок, привлечением сотрудников и так далее. То есть наша задача, чтобы эта процедура стала максимально оперативной", - заключил Музаев.

https://ria.ru/20250623/znanie-2024771690.html

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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование