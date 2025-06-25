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Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов - РИА Новости, 25.06.2025
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02:35 25.06.2025 (обновлено: 11:36 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/chast-2025233734.html
Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов
Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов - РИА Новости, 25.06.2025
Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов
Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T02:35:00+03:00
2025-06-25T11:36:00+03:00
общество
россия
анзор музаев
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с представителями IT-индустрии, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев. "Мы создали рабочую группу, мы активно занимаемся, я думаю, наверное, с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Государственной думе. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году - ред.) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев", - сказал руководитель ведомства. Он добавил, что в России уже существует технология проведения устного тестирования при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам. "Но есть момент, связанный с обработкой, выставлением оценок, привлечением сотрудников и так далее. То есть наша задача, чтобы эта процедура стала максимально оперативной", - заключил Музаев.
https://ria.ru/20250623/znanie-2024771690.html
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общество, россия, анзор музаев, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Анзор Музаев, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Социальный навигатор, СН_Образование
Музаев рассказал об устной части в тесте по русскому для мигрантов

Музаев: устная часть в тесте по русскому для мигрантов появится в 2026 году

© РИА Новости / Виталий БелоусовАнзор Музаев
Анзор Музаев - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Анзор Музаев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Устная часть в тестировании мигрантов на знание русского языка может появиться в 2026 году, для ее внедрения создана рабочая группа, в том числе с представителями IT-индустрии, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Мы создали рабочую группу, мы активно занимаемся, я думаю, наверное, с начала следующего года мы предоставим решение на обсуждение комиссии. Есть комиссия при правительстве, при Государственной думе. И если наше решение будет поддержано, я думаю, мы очень оперативно (в 2026 году - ред.) внедрим устную часть для проведения экзаменов для иностранцев", - сказал руководитель ведомства.
Владислав Шапша на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
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Он добавил, что в России уже существует технология проведения устного тестирования при сдаче ЕГЭ по иностранным языкам.
"Но есть момент, связанный с обработкой, выставлением оценок, привлечением сотрудников и так далее. То есть наша задача, чтобы эта процедура стала максимально оперативной", - заключил Музаев.
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Рособрнадзор усложнил тесты на знание русского языка для мигрантов
23 июня, 13:43
 
ОбществоРоссияАнзор МузаевФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Социальный навигаторСН_Образование
 
 
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