https://ria.ru/20250625/briks-2025299619.html

Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков

Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2025

Россия примет участие в саммите БРИКС, заявил Песков

Россия примет участие в саммите БРИКС, развитие объединения - один из приоритетов Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T12:16:00+03:00

2025-06-25T12:16:00+03:00

2025-06-25T12:30:00+03:00

россия

брикс

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия примет участие в саммите БРИКС, развитие объединения - один из приоритетов Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года."Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас - развитие БРИКС и наше участие в этом объединении", - сказал Песков журналистам на вопрос, планирует ли президент России Владимир Путин посетить саммит БРИКС.БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.

https://ria.ru/20250625/briks-2025240993.html

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россия, брикс, москва, дмитрий песков