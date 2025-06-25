https://ria.ru/20250625/briks-2025240993.html

СМИ: Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

СМИ: Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 25.06.2025

СМИ: Си Цзиньпин не поедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро

Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. РИА Новости, 25.06.2025

2025-06-25T05:38:00+03:00

2025-06-25T05:38:00+03:00

2025-06-25T05:38:00+03:00

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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на источники. Семнадцатый саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля 2025 года. "Председатель КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на саммите БРИКС на следующей неделе в Рио-де-Жанейро", - пишет газета со ссылкой на несколько источников. Вместо главы КНР возглавить китайскую делегацию, как отмечает издание, может премьер Госсовета КНР Ли Цян. Причина, по которой Си Цзиньпин пропустит саммит в Рио-де-Жанейро, как пишет газета, состоит в том, что глава КНР уже дважды встречался с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой менее чем за год. Главы двух государств встречались на саммите G20 и в ходе государственного визита в Бразилию в ноябре прошлого года, а затем в мае в Пекине. Официально власти КНР пока не подтвердили информацию о возможном пропуске Си Цзиньпином саммита в Бразилии. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией, в 2011 году в него вошла ЮАР. С начала 2024 года к БРИКС присоединился ещё ряд стран.

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