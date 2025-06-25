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Суд вынес приговоры двум членам банды Басаева за нападение в Чечне - РИА Новости, 25.06.2025
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17:25 25.06.2025 (обновлено: 17:28 25.06.2025)
https://ria.ru/20250625/basaev-2025388785.html
Суд вынес приговоры двум членам банды Басаева за нападение в Чечне
Суд вынес приговоры двум членам банды Басаева за нападение в Чечне - РИА Новости, 25.06.2025
Суд вынес приговоры двум членам банды Басаева за нападение в Чечне
Южный окружной военный суд приговорил к 21 и 24 годам лишения свободы двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в... РИА Новости, 25.06.2025
2025-06-25T17:25:00+03:00
2025-06-25T17:28:00+03:00
происшествия
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республика дагестан
шамиль басаев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 21 и 24 годам лишения свободы двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщил РИА Новости представитель суда.Изначально Тахиру Бегельдиеву и Вахиту Хамзатханову инкриминировали статьи о посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов, участие в устойчивой вооруженной группе и вооруженный мятеж. Определением суда в среду уголовное дело по статьям об участии в устойчивой вооруженной группе и вооруженном мятеже было прекращено в связи с истечением сроков давности.Бегельдиева и Хамзатханова суд признал виновными по статье о посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов. "Хамзатханову путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Верховного суда Дагестана и по настоящему приговору, назначено 24 года колонии строгого режима; Бегельдиеву - путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Ботлихского районного суда Дагестана и по настоящему приговору, назначен 21 год колонии строгого режима", - сказал представитель суда.Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, по версии следствия, обвиняемые в октябре 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих ВС РФ. В результате боестолкновения погибли 15 военнослужащих и 28 получили ранения.Уголовное дело в отношении Бегельдиева и Хамзатханова слушалось в Южном окружном военном суде с лета 2023 года. Подсудимые вину в совершении инкриминированных преступлений не признали, заявив, что в банду не вступали и в боестолкновении с военнослужащими в 1999 году не участвовали. Прокурор в ходе прений просил назначить им 25 и 28 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20250606/fsb-2021248073.html
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происшествия, ростов, республика дагестан, шамиль басаев, россия, шелковской район
Происшествия, Ростов, Республика Дагестан, Шамиль Басаев, Россия, Шелковской район
Суд вынес приговоры двум членам банды Басаева за нападение в Чечне

Два члена банды Басаева получили более 20 лет за нападение на военных в Чечне

© ФСБ РФ | Перейти в медиабанкОдин из участников вооруженного бандформирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастный к нападениям на военнослужащих Министерства обороны РФ в 1999-2000 годах
Один из участников вооруженного бандформирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастный к нападениям на военнослужащих Министерства обороны РФ в 1999-2000 годах - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
© ФСБ РФ
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Один из участников вооруженного бандформирования Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, причастный к нападениям на военнослужащих Министерства обороны РФ в 1999-2000 годах. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Южный окружной военный суд приговорил к 21 и 24 годам лишения свободы двух членов банды Шамиля Басаева и Хаттаба, участвовавших в нападении на военнослужащих в Чечне в 1999 году, сообщил РИА Новости представитель суда.
Изначально Тахиру Бегельдиеву и Вахиту Хамзатханову инкриминировали статьи о посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов, участие в устойчивой вооруженной группе и вооруженный мятеж. Определением суда в среду уголовное дело по статьям об участии в устойчивой вооруженной группе и вооруженном мятеже было прекращено в связи с истечением сроков давности.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2025
Членам банды Басаева вынесли приговоры за нападение на десантников в Чечне
6 июня, 09:49
Бегельдиева и Хамзатханова суд признал виновными по статье о посягательстве на жизни сотрудников правоохранительных органов. "Хамзатханову путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Верховного суда Дагестана и по настоящему приговору, назначено 24 года колонии строгого режима; Бегельдиеву - путем частичного сложения наказаний, назначенных по приговору Ботлихского районного суда Дагестана и по настоящему приговору, назначен 21 год колонии строгого режима", - сказал представитель суда.
Как сообщала Генеральная прокуратура РФ, по версии следствия, обвиняемые в октябре 1999 года в районе станицы Червленной Шелковского района в составе банды под общим руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих ВС РФ. В результате боестолкновения погибли 15 военнослужащих и 28 получили ранения.
Уголовное дело в отношении Бегельдиева и Хамзатханова слушалось в Южном окружном военном суде с лета 2023 года. Подсудимые вину в совершении инкриминированных преступлений не признали, заявив, что в банду не вступали и в боестолкновении с военнослужащими в 1999 году не участвовали. Прокурор в ходе прений просил назначить им 25 и 28 лет лишения свободы.
ФСБ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
ФСБ задержала членов банды Басаева, причастных к нападениям на военных
27 мая, 12:52
 
ПроисшествияРостовРеспублика ДагестанШамиль БасаевРоссияШелковской район
 
 
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