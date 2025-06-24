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РЖД прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде - РИА Новости, 24.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
02:29 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/vostok-2024985567.html
РЖД прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде
РЖД прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде - РИА Новости, 24.06.2025
РЖД прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде
Помощь в медпоезде "Святой Пантелеймон" получают жители отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока, где порой отсутствует даже лекарственное обеспечение,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T02:29:00+03:00
2025-06-24T02:29:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощь в медпоезде "Святой Пантелеймон" получают жители отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока, где порой отсутствует даже лекарственное обеспечение, поэтому прорабатывается возможность выдачи льготных лекарств аптекой этого поезда-поликлиники, сообщила РИА Новости на ПМЭФ-2025 директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова. Жидкова рассказала, что аптека передвижного клинико-диагностического центра (ПКДЦ) "Святой Пантелеймон" - первая аптека в РФ, которая зарегистрирована в подобном медицинском комплексе. По ее словам, около года ушло на то, чтобы пройти все инстанции и получить разрешение на продажу медицинских изделий. "Мы сегодня еще прорабатываем вопрос выдачи льготных лекарств на станциях в рамках работы этой аптеки, потому что некоторые населенные пункты совсем небольшие, и там практически нет никакой медицинской помощи даже с точки выдачи лекарственных средств, и, конечно, мы тоже - такое подспорье", - сказала Жидкова. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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общество, дальний восток, россия, санкт-петербург, ржд
ПМЭФ-2025, Общество, Дальний Восток, Россия, Санкт-Петербург, РЖД
РЖД прорабатывают возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде

Жидкова: РЖД прорабатывает возможность выдачи льготных лекарств в медпоезде

© РИА Новости / Александр КряжевФармацевт в аптеке
Фармацевт в аптеке - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Фармацевт в аптеке. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Помощь в медпоезде "Святой Пантелеймон" получают жители отдаленных населенных пунктов Дальнего Востока, где порой отсутствует даже лекарственное обеспечение, поэтому прорабатывается возможность выдачи льготных лекарств аптекой этого поезда-поликлиники, сообщила РИА Новости на ПМЭФ-2025 директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова.
Жидкова рассказала, что аптека передвижного клинико-диагностического центра (ПКДЦ) "Святой Пантелеймон" - первая аптека в РФ, которая зарегистрирована в подобном медицинском комплексе. По ее словам, около года ушло на то, чтобы пройти все инстанции и получить разрешение на продажу медицинских изделий.
"Мы сегодня еще прорабатываем вопрос выдачи льготных лекарств на станциях в рамках работы этой аптеки, потому что некоторые населенные пункты совсем небольшие, и там практически нет никакой медицинской помощи даже с точки выдачи лекарственных средств, и, конечно, мы тоже - такое подспорье", - сказала Жидкова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ОбществоДальний ВостокРоссияСанкт-ПетербургРЖД
 
 
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