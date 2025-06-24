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Над Воронежем уничтожили беспилотник
Над Воронежем уничтожили беспилотник - РИА Новости, 24.06.2025
Над Воронежем уничтожили беспилотник
Силы ПВО уничтожили один беспилотник над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:54:00+03:00
2025-06-24T08:54:00+03:00
2025-06-24T08:54:00+03:00
происшествия
воронеж
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Силы ПВО уничтожили один беспилотник над Воронежем, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев. "Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат", - написал он в своем Telegram-канале. Отмечается, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.
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происшествия, воронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем уничтожили беспилотник
Губернатор Гусев: над Воронежем уничтожили беспилотник