В Раде рассказали, с кем перед убийством встречался экс-советник Януковича
Депутат Железняк: убитый Портнов встречался в Мадриде с партнером Зеленского
© Фото : страница Андрея Портного в соцсетиБывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь
© Фото : страница Андрея Портного в соцсети
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в Киевском аэропорту Борисполь. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Убитый в Мадриде бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов перед смертью встречался в Киеве с бизнес-партнером Владимира Зеленского и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, заявил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
"Много писали о высокопоставленных чиновниках, но есть еще один человек, с которым встретился Портнов. И это не то чтобы чиновник, но человек, близкий к власти: это Тимур Миндич", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка.
Деталей о встрече Миндича и Портнова депутат не привел. При этом в ролике на своем YouTube-канале Железняк заявил, что Миндич связан со структурами украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), против которого Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции.
В июне депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем.
Портнов был застрелен 21 мая у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение.
Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.