https://ria.ru/20250624/ukraina-2025196994.html

В Раде рассказали, с кем перед убийством встречался экс-советник Януковича

В Раде рассказали, с кем перед убийством встречался экс-советник Януковича - РИА Новости, 24.06.2025

В Раде рассказали, с кем перед убийством встречался экс-советник Януковича

Убитый в Мадриде бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов перед смертью встречался в Киеве с бизнес-партнером Владимира... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T19:54:00+03:00

2025-06-24T19:54:00+03:00

2025-06-24T19:54:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Убитый в Мадриде бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов перед смертью встречался в Киеве с бизнес-партнером Владимира Зеленского и совладельцем студии "Квартал 95" Тимуром Миндичем, заявил во вторник депутат Верховной рады Ярослав Железняк. "Много писали о высокопоставленных чиновниках, но есть еще один человек, с которым встретился Портнов. И это не то чтобы чиновник, но человек, близкий к власти: это Тимур Миндич", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Железняка. Деталей о встрече Миндича и Портнова депутат не привел. При этом в ролике на своем YouTube-канале Железняк заявил, что Миндич связан со структурами украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), против которого Зеленский 13 февраля ввел в действие бессрочные персональные санкции. В июне депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что с Украины сбежал "кошелек" Владимира Зеленского и совладелец студии "Квартал 95" Тимур Миндич. По данным украинского издания "Бигус", значительная часть бюджетных средств, выделенных на строительство фортификаций на Украине, была выведена через подставные фирмы, которые могут быть связаны с соратниками Зеленского, в частности с Миндичем. Портнов был застрелен 21 мая у входа в "Американскую школу Мадрида" в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. Как впоследствии заявил украинский блогер Анатолий Шарий, Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Зеленского и его окружение. Украинское издание "Информатор" ранее сообщало, что Портнов за несколько дней до своей гибели в Испании встречался с украинскими чиновниками, в том числе с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Семеном Кривоносом. Издание "Цензор.Нет" со ссылкой на источники писало, что Портнов на Украине встречался с Владимиром Зеленским, а также с главой и заместителем офиса Зеленского Андреем Ермаком и Олегом Татаровым.

https://ria.ru/20250617/azarov-2023441953.html

https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html

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в мире, украина, мадрид, киев, андрей портнов (политик), владимир зеленский, виктор янукович, верховная рада украины