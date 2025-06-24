https://ria.ru/20250624/ukraina-2025144444.html

Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе

Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 24.06.2025

Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен некомпетентна и жестока, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя ее слова о... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T17:19:00+03:00

2025-06-24T17:19:00+03:00

2025-06-24T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

венгрия

будапешт

урсула фон дер ляйен

виктор орбан

петер сийярто

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022225663_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_0cf51d9ce08a62aff7b9c3073139cc4d.jpg

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен некомпетентна и жестока, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя ее слова о "принятии" Украины в ЕС."Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой европейский лидер со времен Адольфа Гитлера", — считает он.Сегодня ранее глава ЕК написала в соцсети X, что Европа интегрирует свою оборонную промышленность "так, как если бы Украина была в ЕС".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Он также говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Орбан подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20250624/orban-2025115292.html

https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html

украина

венгрия

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, венгрия, будапешт, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, нато