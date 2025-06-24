Рейтинг@Mail.ru
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:19 24.06.2025 (обновлено: 17:43 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025144444.html
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 24.06.2025
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен некомпетентна и жестока, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя ее слова о... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:19:00+03:00
2025-06-24T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
венгрия
будапешт
урсула фон дер ляйен
виктор орбан
петер сийярто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022225663_0:56:3072:1784_1920x0_80_0_0_0cf51d9ce08a62aff7b9c3073139cc4d.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен некомпетентна и жестока, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя ее слова о "принятии" Украины в ЕС."Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой европейский лидер со времен Адольфа Гитлера", — считает он.Сегодня ранее глава ЕК написала в соцсети X, что Европа интегрирует свою оборонную промышленность "так, как если бы Украина была в ЕС".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Он также говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Орбан подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20250624/orban-2025115292.html
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html
украина
венгрия
будапешт
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0b/2022225663_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1cf6a8e383211a8a340f61bbd8009c5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, венгрия, будапешт, урсула фон дер ляйен, виктор орбан, петер сийярто, евросоюз, еврокомиссия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Венгрия, Будапешт, Урсула фон дер Ляйен, Виктор Орбан, Петер Сийярто, Евросоюз, Еврокомиссия, НАТО
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе

Малинен назвал фон дер Ляйен самым злым европейским лидером

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен некомпетентна и жестока, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя ее слова о "принятии" Украины в ЕС.
"Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой европейский лидер со времен Адольфа Гитлера", — считает он.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Орбан сделал резкое заявление об Украине
Вчера, 15:32
Сегодня ранее глава ЕК написала в соцсети X, что Европа интегрирует свою оборонную промышленность "так, как если бы Украина была в ЕС".
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Он также говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Орбан подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Вчера, 16:23
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВенгрияБудапештУрсула фон дер ЛяйенВиктор ОрбанПетер СийяртоЕвросоюзЕврокомиссияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала