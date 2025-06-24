https://ria.ru/20250624/ukraina-2025144444.html
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе - РИА Новости, 24.06.2025
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен некомпетентна и жестока, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя ее слова о... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:19:00+03:00
2025-06-24T17:19:00+03:00
2025-06-24T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен некомпетентна и жестока, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х, комментируя ее слова о "принятии" Украины в ЕС."Вы либо самый некомпетентный, либо самый злой европейский лидер со времен Адольфа Гитлера", — считает он.Сегодня ранее глава ЕК написала в соцсети X, что Европа интегрирует свою оборонную промышленность "так, как если бы Украина была в ЕС".Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Он также говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Орбан подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20250624/orban-2025115292.html
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Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость на Западе
Малинен назвал фон дер Ляйен самым злым европейским лидером