https://ria.ru/20250624/ukraina-2025129383.html

Диписточник поделился ожиданиями Анкары по украинскому урегулированию

Диписточник поделился ожиданиями Анкары по украинскому урегулированию - РИА Новости, 24.06.2025

Диписточник поделился ожиданиями Анкары по украинскому урегулированию

Турция рассчитывает, что делегации РФ и Украины скоро возобновят переговоры в Стамбуле, их наработки откроют путь для встречи лидеров, заявил РИА Новости... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:27:00+03:00

2025-06-24T16:27:00+03:00

2025-06-24T16:35:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

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турция

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нато

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АНКАРА, 24 июн – РИА Новости. Турция рассчитывает, что делегации РФ и Украины скоро возобновят переговоры в Стамбуле, их наработки откроют путь для встречи лидеров, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что республика планирует новые шаги в рамках стамбульского процесса по Украине, не уточнив при этом, о каких шагах конкретно идет речь. По словам турецкого лидера, на саммите НАТО в Гааге турецкая сторона рассчитывает "объяснить это видение" собеседникам, заявит, что не остановится, "пока не добьется мира"."Мы рассчитываем, что скоро переговоры возобновятся. Переговоры делегаций в конечном счете могут открыть путь для встречи на уровне лидеров. Наработки, сделанные техническими делегациями, очень важны", - сказал собеседник агентства.На вопрос о том, что имел в виду турецкий лидер под фразой "новые шаги", источник отметил, что речь идет об инициативе Турции по встрече на уровне лидеров Турции, РФ, США и Украины."Это инициатива господина президента (Тайипа Эрдогана) была высказана ранее. Эта встреча может положить конец конфликту и достижению мира", - напомнил он.Турецкий лидер ранее заявил, что рассчитывает на встречу президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина и Владимира Зеленского в Турции. По его словам, Турция предпримет соответствующие шаги в этом направлении.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил о том, что согласование дат нового раунда переговоров между РФ и Украиной ожидается на следующей неделе.Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.Ранее Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания

https://ria.ru/20250624/zelenskij-2025130451.html

https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html

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