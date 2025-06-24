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Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:23 24.06.2025 (обновлено: 17:43 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине - РИА Новости, 24.06.2025
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "приняла" Украину в Евросоюз. Необычное заявление она сделала в соцсети X . РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:23:00+03:00
2025-06-24T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
нато
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "приняла" Украину в Евросоюз. Необычное заявление она сделала в соцсети X ."Мы интегрируем нашу оборонную промышленность так, как если бы Украина была в ЕС. Это хорошо для Киева. И так же хорошо для Европы, поскольку Украина теперь является родиной необычайных инноваций", — утверждает она.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Он также говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Орбан подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
https://ria.ru/20250624/orban-2025115292.html
https://ria.ru/20250624/oruzhie-2025145313.html
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в мире, украина, киев, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, нато, виктор орбан, венгрия, петер сийярто
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, НАТО, Виктор Орбан, Венгрия, Петер Сийярто
Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Фон дер Ляйен: ЕС и Украина интегрируют оборонную промышленность

© Getty Images / NurPhoto/Jakub PorzyckiГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите НАТО в Гааге
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jakub Porzycki
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите НАТО в Гааге
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "приняла" Украину в Евросоюз. Необычное заявление она сделала в соцсети X .
"Мы интегрируем нашу оборонную промышленность так, как если бы Украина была в ЕС. Это хорошо для Киева. И так же хорошо для Европы, поскольку Украина теперь является родиной необычайных инноваций", — утверждает она.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Орбан сделал резкое заявление об Украине
Вчера, 15:32
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Он также говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Орбан подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.
Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.
Президент США Дональд Трамп перед отправлением на саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
ЕС хочет убедить Трампа продать оружие Украине, пишет Washington Post
Вчера, 17:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзНАТОВиктор ОрбанВенгрияПетер Сийярто
 
 
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