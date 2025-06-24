https://ria.ru/20250624/ukraina-2025128458.html

Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине - РИА Новости, 24.06.2025

Фон дер Ляйен сделала странное заявление об Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "приняла" Украину в Евросоюз. Необычное заявление она сделала в соцсети X . РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:23:00+03:00

2025-06-24T16:23:00+03:00

2025-06-24T17:43:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен "приняла" Украину в Евросоюз. Необычное заявление она сделала в соцсети X ."Мы интегрируем нашу оборонную промышленность так, как если бы Украина была в ЕС. Это хорошо для Киева. И так же хорошо для Европы, поскольку Украина теперь является родиной необычайных инноваций", — утверждает она.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ранее неоднократно заявлял, что Украина не должна вступать ни в НАТО, ни в Европейский союз. Он также говорил, что в Брюсселе хотят, чтобы Украина стала членом Евросоюза до 2030 года, но решающее слово за Венгрией. По его словам, Евросоюз хочет не помогать Украине, а колонизировать ее, и вынуждать Киев продолжать конфликт — один из методов колонизации. Орбан подчеркнул, что Венгрия за Евросоюз, но против ускоренной евроинтеграции Украины, а без согласия Будапешта Киев никогда не вступит в сообщество.Глава венгерского МИД Петер Сийярто неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров. Ранее Сийярто также отмечал, что Украина действует "циничным образом" и, по-видимому, не собирается решать важный для Будапешта вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье.

https://ria.ru/20250624/orban-2025115292.html

https://ria.ru/20250624/oruzhie-2025145313.html

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