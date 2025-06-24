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Трамп использовал Иран, чтобы назвать себя миротворцем, считает евродепутат - РИА Новости, 24.06.2025
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17:44 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/tramp-2025153047.html
Трамп использовал Иран, чтобы назвать себя миротворцем, считает евродепутат
Трамп использовал Иран, чтобы назвать себя миротворцем, считает евродепутат - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп использовал Иран, чтобы назвать себя миротворцем, считает евродепутат
Иран для президента США Дональда Трампа оказался идеальным выходом, чтобы суметь объявить себя миротворцем на Ближнем Востоке после неудавшейся попытки... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T17:44:00+03:00
2025-06-24T17:44:00+03:00
в мире
иран
израиль
сша
дональд трамп
рафаэль гросси
крейг мюррей
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Иран для президента США Дональда Трампа оказался идеальным выходом, чтобы суметь объявить себя миротворцем на Ближнем Востоке после неудавшейся попытки урегулировать конфликт на Украине за короткий срок, как он обещал ранее, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес. "Это был идеальный выход для (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху, потому что он испытывал большое давление из-за своих действий в Газе и на Западном берегу (реки Иордан). Многие страны начали задавать вопросы, многие говорили про геноцид, поэтому ему нужно было найти выход. И этим выходом оказался Иран. Вторым человеком, которому нужен был идеальный выход, был Трамп, ведь он говорил: "Голосуйте за меня, я буду миротворцем". Потом начались вопросы по поводу России и Украины: идут месяцы, но ситуация не двигается, решения нет. И теперь Трамп сможет сказать: "Я принес мир на Ближний Восток!" - сказал агентству Кеннес. По словам депутата, ситуация с Ираном и ядерным оружием, которого там нет, напоминает конфликт с Ираком из-за химического оружия, которого там никогда не было. "Даже атомное агентство говорит, что пройдут три, четыре года, прежде чем иранцы действительно смогут создать бомбу", - напомнил Кеннес. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни почти 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом. Трамп ранее подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20250624/tramp-2025016375.html
https://ria.ru/20250622/trump-2024614784.html
https://ria.ru/20250622/izrail-2024607029.html
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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, рафаэль гросси, крейг мюррей, европарламент, хамас, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Иран, Израиль, США, Дональд Трамп, Рафаэль Гросси, Крейг Мюррей, Европарламент, ХАМАС, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп использовал Иран, чтобы назвать себя миротворцем, считает евродепутат

Депутат ЕП Кеннес: Трамп использовал Иран, чтобы объявить себя миротворцем

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ГААГА, 24 июн - РИА Новости. Иран для президента США Дональда Трампа оказался идеальным выходом, чтобы суметь объявить себя миротворцем на Ближнем Востоке после неудавшейся попытки урегулировать конфликт на Украине за короткий срок, как он обещал ранее, выразил мнение в беседе с РИА Новости депутат Европарламента от Бельгии Руди Кеннес.
«
"Это был идеальный выход для (премьера Израиля Биньямина) Нетаньяху, потому что он испытывал большое давление из-за своих действий в Газе и на Западном берегу (реки Иордан). Многие страны начали задавать вопросы, многие говорили про геноцид, поэтому ему нужно было найти выход. И этим выходом оказался Иран. Вторым человеком, которому нужен был идеальный выход, был Трамп, ведь он говорил: "Голосуйте за меня, я буду миротворцем". Потом начались вопросы по поводу России и Украины: идут месяцы, но ситуация не двигается, решения нет. И теперь Трамп сможет сказать: "Я принес мир на Ближний Восток!" - сказал агентству Кеннес.
Итальянский премьер-министр Джузеппе Конте - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Трамп совершил историческую ошибку, считает экс-премьер Италии
Вчера, 10:01
По словам депутата, ситуация с Ираном и ядерным оружием, которого там нет, напоминает конфликт с Ираком из-за химического оружия, которого там никогда не было.
«
"Даже атомное агентство говорит, что пройдут три, четыре года, прежде чем иранцы действительно смогут создать бомбу", - напомнил Кеннес.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия, которые прерывались непродолжительными перемириями, унесли жизни почти 56 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Трамп-миротворец начал новую войну для США, заявил Медведев
22 июня, 12:14
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как ранее заявлял гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что ИРИ ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям Трампа и израильских властей, сочло, что исламская республика не стремилась к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей говорил РИА Новости, что Тегеран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию.
Президент США после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
Трамп ранее подчеркивал, что намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
Израиль добился своего: Трампу нанесено тяжелейшее поражение
22 июня, 11:29
 
В миреИранИзраильСШАДональд ТрампРафаэль ГроссиКрейг МюррейЕвропарламентХАМАСМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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