https://ria.ru/20250624/tramp-2025130283.html

Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине

Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине - РИА Новости, 24.06.2025

Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на заключение сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:31:00+03:00

2025-06-24T16:31:00+03:00

2025-06-24T18:51:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на заключение сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. "Владимир позвонил и предложил помощь с Ираном. Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. Глава Белого дома в очередной раз добавил, что конфликт на Украине никогда не разразился бы, если бы он в это время занимал президентский пост. Телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 14 июня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась 50 минут, главы государств обсуждали ситуацию вокруг Ирана и украинское урегулирование. Путин, в частности, рассказал об обмене военнопленными согласно стамбульским договоренностям и заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Кроме того, президент поздравил американского коллегу с днем рождения.

https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024898750.html

https://ria.ru/20250624/zelenskiy-2024939002.html

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