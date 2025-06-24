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Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:31 24.06.2025 (обновлено: 18:51 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/tramp-2025130283.html
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине - РИА Новости, 24.06.2025
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на заключение сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:31:00+03:00
2025-06-24T18:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
иран
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
юрий ушаков
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на заключение сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта. "Владимир позвонил и предложил помощь с Ираном. Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета. Глава Белого дома в очередной раз добавил, что конфликт на Украине никогда не разразился бы, если бы он в это время занимал президентский пост. Телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 14 июня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась 50 минут, главы государств обсуждали ситуацию вокруг Ирана и украинское урегулирование. Путин, в частности, рассказал об обмене военнопленными согласно стамбульским договоренностям и заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Кроме того, президент поздравил американского коллегу с днем рождения.
https://ria.ru/20250623/zelenskiy-2024898750.html
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в мире, иран, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Специальная военная операция на Украине, В мире, Иран, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп рассчитывает на заключение сделки с Россией по Украине

Трамп надеется на заключение сделки с Россией по Украине

© AP Photo / Jorge Silva, poolПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© AP Photo / Jorge Silva, pool
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему рассчитывает на заключение сделки с Россией по урегулированию украинского конфликта.
«
"Владимир позвонил и предложил помощь с Ираном. Я сказал: "Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с тобой". И я надеюсь, что мы сможем заключить сделку с Россией", — сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
В Киеве внезапно призвали Запад поставить на место Зеленского
23 июня, 17:29
Глава Белого дома в очередной раз добавил, что конфликт на Украине никогда не разразился бы, если бы он в это время занимал президентский пост.
Телефонный разговор Путина с Трампом состоялся 14 июня. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, беседа длилась 50 минут, главы государств обсуждали ситуацию вокруг Ирана и украинское урегулирование. Путин, в частности, рассказал об обмене военнопленными согласно стамбульским договоренностям и заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной после 22 июня. Кроме того, президент поздравил американского коллегу с днем рождения.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Он не знал, что любовь может быть жестокой: США просто убили Зеленского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреИранСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинЮрий УшаковВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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