https://ria.ru/20250624/tatarstan-2025025640.html

Около 500 ученых участвуют в конференции по координационной химии в Казани

Около 500 ученых участвуют в конференции по координационной химии в Казани - РИА Новости, 24.06.2025

Около 500 ученых участвуют в конференции по координационной химии в Казани

Около 500 ученых из России, Китая, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана примут участие в международной конференции по координационной химии, которая открылась в... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T10:35:00+03:00

2025-06-24T10:35:00+03:00

2025-06-24T10:35:00+03:00

республика татарстан

казань

россия

китай

владимир иванов

российская академия наук

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КАЗАНЬ, 24 июн – РИА Новости. Около 500 ученых из России, Китая, Белоруссии, Молдавии, Узбекистана примут участие в международной конференции по координационной химии, которая открылась в Казани, сообщил действительный член РАН, академик Олег Синяшин. С 23 по 27 июня в Казани проходят XXIX Международная Чугаевская конференция по координационной химии и VI Молодежная школа-конференция "Физико-химические методы в химии координационных соединений". "Научные представители прибыли из 21 города России, в том числе из Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода", – сказал Синяшин журналистам. Также в конференции участвуют делегации из Молдавии, Белоруссии, Узбекистана и Китая. По информации Синяшина, для участия в конференции зарегистрировано 490 человек, 51% из которых моложе 35 лет. Будет представлено 212 устных докладов, среди которых 26 пленарных и приглашенных выступлений. Директор Института общей и неорганической химии имени Курнакова РАН, академик Владимир Иванов анонсировал конкурс на медаль имени Л.А. Чугаева для молодых ученых, который будет проводиться совместно с Российским химическим обществом. Эта медаль будет вручаться за достижения в области координационной химии, металлоорганической химии, супрамолекулярных и бионеорганических систем. Академик Валентин Амаников подчеркнул роль искусственного интеллекта в химии, отметив, что с каждым годом химические науки все активнее внедряют цифровые технологии, но вместе с тем это ведет к необходимости осознания этических и правовых аспектов использования ИИ в научных исследованиях. Конференция станет площадкой для активного обсуждения возможностей и вызовов, связанных с цифровой трансформацией в химии.

https://ria.ru/20250619/tatarstan-2024055140.html

https://ria.ru/20250619/tatarstan-2024001197.html

казань

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казань, россия, китай, владимир иванов, российская академия наук