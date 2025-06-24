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В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах - РИА Новости, 24.06.2025
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:11:00+03:00
2025-06-24T12:11:00+03:00
2025-06-24T12:11:00+03:00
самара
ульяновск
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
курумоч (аэропорт)
международная организация гражданской авиации
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - сообщили в Росавиации.
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самара, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации, безопасность
Самара, Ульяновск, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Курумоч (аэропорт), Международная организация гражданской авиации, Безопасность
В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах
Росавиация: в Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах