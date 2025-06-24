https://ria.ru/20250624/samara-2025059152.html

В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах

В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах - РИА Новости, 24.06.2025

В Самаре и Ульяновске ввели временные ограничения в аэропортах

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:11:00+03:00

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самара

ульяновск

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

курумоч (аэропорт)

международная организация гражданской авиации

безопасность

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Самара (Курумоч; код ИКАО: UWWW); Ульяновск (Баратаевка; UWLL)", - сообщили в Росавиации.

https://ria.ru/20250624/delo-2025035412.html

самара

ульяновск

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самара, ульяновск, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), курумоч (аэропорт), международная организация гражданской авиации, безопасность