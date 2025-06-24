https://ria.ru/20250624/rzhd-2024988273.html

В РЖД рассказали о правилах оказания медпомощи при ЧП с поездами

В РЖД рассказали о правилах оказания медпомощи при ЧП с поездами - РИА Новости, 24.06.2025

В РЖД рассказали о правилах оказания медпомощи при ЧП с поездами

Директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова рассказала РИА Новости на ПМЭФ-2025, что врачи сети возглавляемой ей организаций на РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T03:22:00+03:00

2025-06-24T03:22:00+03:00

2025-06-24T03:22:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Директор ОАО "РЖД" по медицине - гендиректор АО "РЖД-Медицина" Елена Жидкова рассказала РИА Новости на ПМЭФ-2025, что врачи сети возглавляемой ей организаций на случай чрезвычайных ситуаций с поездами, подобных произошедшим недавно в Брянской и Курской областях, имеют четкий регламент и действуют в соответствии с ним. "Если говорить про оказание медицинской помощи во время движения, во время ЧП на железнодорожном транспорте, у нас прописаны абсолютно четкие регламенты… Обучен весь персонал проводников и обучен начальник поезда, что делать в различных ситуациях", - сказала Жидкова, добавив, что в каждом поезде обязательно есть аптечки. Она рассказала, что в случае ухудшения самочувствия пассажиров во время обычного движения поезда действует режим "эстафетного сопровождения", когда на каждой станции есть медицинский кабинет с медицинским сотрудником, если нужно, подъезжает скорая помощь. "Если это ЧП… с ближайшей станции, из ближайшей медицинской организации приезжают наши сотрудники, если есть возможность, они приглашают в случае необходимости скорую помощь из государственных медорганизаций… И обязательно мы сопровождаем пассажиров до прибытия в пункт назначения, потому что на примере тех же ситуаций, которые были сейчас в Курске и Брянске, врачи высаживаются в поезд, едут вместе с ними, поскольку люди в экстренной ситуации могут даже не заметить того, что произошло, а в течение какого-то времени, часов начинает где-то болеть. У нас сейчас были тоже случаи, и переломы в итоге были, и сотрясения головного мозга, которые просто на аффекте люди не заметили", - уточнила Жидкова. По ее словам, в случаях масштабных происшествий, как в Брянской области, ведется большая работа всего медицинского сообщества совместно с министерством здравоохранения России. "Обязательно докладывается информация министру, выдвигаются бригады абсолютно всевозможные, там, конечно, задействован и авиатранспорт. Самое главное - вовремя оказать медицинскую помощь и спасти большее количество жизней", - подчеркнула Жидкова. В ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. Его обломки упали на проходивший под ним пассажирский поезд № 86 сообщением Климов - Москва, локомотив и вагоны сошли с рельсов. Семь человек погибли, более 100 пострадали. В Курской области в ту же ночь на 48-м километре трассы Тросна - Калиновка во время движения грузового локомотива произошло обрушение моста, пострадали трое сотрудников поездной бригады. Повреждение путей также обнаружили днем 1 июня на участке Унеча - Жеча в Брянской области во время осмотра инфраструктуры специальной техникой. Никто не пострадал. Следственный комитет РФ сообщил, что все три эпизода подрывов железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях квалифицированы следствием как теракты. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2025) проходил в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. РИА Новости выступило информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250624/vostok-2024985567.html

https://ria.ru/20250602/mediki-2020499707.html

https://ria.ru/20250620/sorokina-2024151945.html

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происшествия, курская область, брянская область, россия, ржд