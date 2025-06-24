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Рогов рассказал о продвижении ВС России к границам ДНР - РИА Новости, 24.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:01 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/rogov-2024999467.html
Рогов рассказал о продвижении ВС России к границам ДНР
Рогов рассказал о продвижении ВС России к границам ДНР - РИА Новости, 24.06.2025
Рогов рассказал о продвижении ВС России к границам ДНР
ВС РФ ведут планомерное наступление на стыке границ российских ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил в интервью РИА Новости на... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T07:01:00+03:00
2025-06-24T07:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
днепропетровская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ ведут планомерное наступление на стыке границ российских ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Если говорить о запорожской линии фронта, то, слава Богу, есть подвижки. Есть подвижки прежде всего на так называемом перекрестке - это соприкосновение границ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей. Там идет планомерное наступление нашей армии", - сообщил Рогов. По его словам, также есть продвижение российских войск в районе села Комар, кроме того, удалось выбить ВСУ из населенного пункта Запорожье в ДНР на Южно-Донецком направлении. Минобороны России 21 июня заявило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР. Об освобождении Комара в ДНР российское ведомство сообщило 13 июня. Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250623/rogov-2024758021.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, россия, днепропетровская область, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Днепропетровская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины
Рогов рассказал о продвижении ВС России к границам ДНР

Рогов: ВС РФ наступают на стыке ДНР, Запорожья и Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. ВС РФ ведут планомерное наступление на стыке границ российских ДНР и Запорожской области с Днепропетровской областью Украины, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Если говорить о запорожской линии фронта, то, слава Богу, есть подвижки. Есть подвижки прежде всего на так называемом перекрестке - это соприкосновение границ Донецкой Народной Республики, Запорожской и Днепропетровской областей. Там идет планомерное наступление нашей армии", - сообщил Рогов.
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Рогов сообщил о начале освобождения Запорожской области с востока
23 июня, 10:03
По его словам, также есть продвижение российских войск в районе села Комар, кроме того, удалось выбить ВСУ из населенного пункта Запорожье в ДНР на Южно-Донецком направлении.
Минобороны России 21 июня заявило об освобождении подразделениями группировки войск "Восток" населенного пункта Запорожье в ДНР. Об освобождении Комара в ДНР российское ведомство сообщило 13 июня.
Петербургский международный экономический форум проходил с 18 по 21 июня. РИА Новости выступало информационным партнером форума.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Российские войска закрепились в Малиновке, заявил Рогов
23 июня, 07:52
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияДнепропетровская областьВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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