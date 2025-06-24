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Путин наградил российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина - РИА Новости, 24.06.2025
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20:26 24.06.2025 (обновлено: 20:41 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025202200.html
Путин наградил российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина
Путин наградил российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина - РИА Новости, 24.06.2025
Путин наградил российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина
Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Казахстане Алексея Бородавкина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ о награждении... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:26:00+03:00
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россия
казахстан
женева (город)
алексей бородавкин
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Казахстане Алексея Бородавкина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ о награждении государственными наградами опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Бородавкина", - говорится в документе. Президент России в феврале 2018 гола назначил бывшего постпреда РФ при ООН в Женеве Бородавкина российским послом в Казахстане.
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казахстан
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россия, казахстан, женева (город), алексей бородавкин, владимир путин, оон
Россия, Казахстан, Женева (город), Алексей Бородавкин, Владимир Путин, ООН
Путин наградил российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина

Путин наградил посла России в Казахстане орденом "За заслуги перед Отечеством"

© Фото : Посольство России в Казахстане Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© Фото : Посольство России в Казахстане
Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Казахстане Алексея Бородавкина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ о награждении государственными наградами опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
«
"За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Бородавкина", - говорится в документе.
Президент России в феврале 2018 гола назначил бывшего постпреда РФ при ООН в Женеве Бородавкина российским послом в Казахстане.
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов - РИА Новости, 1920, 16.06.2025
Путин наградил российского посла в Иране орденом
16 июня, 15:41
 
РоссияКазахстанЖенева (город)Алексей БородавкинВладимир ПутинООН
 
 
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