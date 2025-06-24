https://ria.ru/20250624/putin-2025202200.html

Путин наградил российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина

Путин наградил российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина - РИА Новости, 24.06.2025

Путин наградил российского посла в Казахстане Алексея Бородавкина

Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Казахстане Алексея Бородавкина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ о награждении... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:26:00+03:00

2025-06-24T20:26:00+03:00

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россия

казахстан

женева (город)

алексей бородавкин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил посла России в Казахстане Алексея Бородавкина орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени, указ о награждении государственными наградами опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации. "За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени Бородавкина", - говорится в документе. Президент России в феврале 2018 гола назначил бывшего постпреда РФ при ООН в Женеве Бородавкина российским послом в Казахстане.

https://ria.ru/20250616/dedov-2023149947.html

россия

казахстан

женева (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, казахстан, женева (город), алексей бородавкин, владимир путин, оон