https://ria.ru/20250624/putin-2025198084.html
Путин наградил многодетные семьи из 13 регионов
Путин наградил многодетные семьи из 13 регионов - РИА Новости, 24.06.2025
Путин наградил многодетные семьи из 13 регионов
Президент России Владимир Путин отметил госнаградами многодетные семьи из 13 регионов, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T20:05:00+03:00
2025-06-24T20:05:00+03:00
2025-06-24T20:05:00+03:00
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ростовская область
владимир путин
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил госнаградами многодетные семьи из 13 регионов, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов. За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей звание "Мать-героини" присвоено Ольге Лапсуй из Ямало-Ненецкого автономного округа. Также медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из Республики Алтай, Ростовской области, Москвы, Татарстана, Калининградской области, Дагестана, Свердловской области, Красноярского края, Пензенской области, Карелии, Челябинской области, ЯНАО и Алтайского края.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика алтай, ростовская область, владимир путин
Общество, Россия, Республика Алтай, Ростовская область, Владимир Путин
Путин наградил многодетные семьи из 13 регионов
Путин отметил государственными наградами многодетные семьи из 13 регионов