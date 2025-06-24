https://ria.ru/20250624/putin-2025198084.html

Путин наградил многодетные семьи из 13 регионов

Путин наградил многодетные семьи из 13 регионов - РИА Новости, 24.06.2025

Путин наградил многодетные семьи из 13 регионов

Президент России Владимир Путин отметил госнаградами многодетные семьи из 13 регионов, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T20:05:00+03:00

2025-06-24T20:05:00+03:00

2025-06-24T20:05:00+03:00

общество

россия

республика алтай

ростовская область

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025151764_0:645:2048:1797_1920x0_80_0_0_7804f0dacbb080a0f02ef14ce5076aad.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил госнаградами многодетные семьи из 13 регионов, соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовых актов. За большие заслуги в укреплении института и воспитании детей звание "Мать-героини" присвоено Ольге Лапсуй из Ямало-Ненецкого автономного округа. Также медалью ордена "Родительская слава" награждены семьи из Республики Алтай, Ростовской области, Москвы, Татарстана, Калининградской области, Дагестана, Свердловской области, Красноярского края, Пензенской области, Карелии, Челябинской области, ЯНАО и Алтайского края.

https://ria.ru/20250303/putin-2002793483.html

россия

республика алтай

ростовская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, республика алтай, ростовская область, владимир путин