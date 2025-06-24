https://ria.ru/20250624/putin-2025126266.html

Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о защите русского языка - РИА Новости, 24.06.2025

Путин подписал закон о защите русского языка

Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T16:15:00+03:00

2025-06-24T16:15:00+03:00

2025-06-24T16:38:00+03:00

владимир путин

совет федерации рф

людмила нарусова

россия

андрей клишас

общество

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.Он направлен на:Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.На прошлой неделе сенатор Людмила Нарусова на заседании конституционного комитета Совфеда возмутилась отсутствием ответственности за нарушение законодательства о русском языке. Комитет взял мониторинг закона на контроль, а его глава Андрей Клишас предложил сенатору разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства.

https://ria.ru/20250623/znanie-2024771690.html

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владимир путин, совет федерации рф, людмила нарусова, россия, андрей клишас, общество