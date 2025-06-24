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Путин подписал закон о защите русского языка - РИА Новости, 24.06.2025
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16:15 24.06.2025 (обновлено: 16:38 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/putin-2025126266.html
Путин подписал закон о защите русского языка
Путин подписал закон о защите русского языка - РИА Новости, 24.06.2025
Путин подписал закон о защите русского языка
Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T16:15:00+03:00
2025-06-24T16:38:00+03:00
владимир путин
совет федерации рф
людмила нарусова
россия
андрей клишас
общество
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.Он направлен на:Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.На прошлой неделе сенатор Людмила Нарусова на заседании конституционного комитета Совфеда возмутилась отсутствием ответственности за нарушение законодательства о русском языке. Комитет взял мониторинг закона на контроль, а его глава Андрей Клишас предложил сенатору разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства.
https://ria.ru/20250623/znanie-2024771690.html
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владимир путин, совет федерации рф, людмила нарусова, россия, андрей клишас, общество
Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Людмила Нарусова, Россия, Андрей Клишас, Общество
Путин подписал закон о защите русского языка

Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.
Он направлен на:
  • защиту русского языка как государственного;
  • снижение использования иностранных слов в публичном пространстве;
  • обеспечение соблюдения норм современного литературного языка.
Владислав Шапша на стенде РИА Новости на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 23.06.2025
Родители-мигранты должны обучать своих детей русскому языку, заявил Шапша
23 июня, 10:50
Так, вывески, указатели и реклама должны быть написаны на русском языке, исключая слова вроде sale или shop. Допускается перевод на другие языки, но только при условии идентичности содержания и равнозначности оформления.
Жилым комплексам и микрорайонам теперь нельзя давать иностранно звучащие названия. Они должны быть написаны исключительно кириллицей.
Предусматривается внесение изменений в нормативные акты, включая законы "О рекламе", "О защите прав потребителей" и Градостроительный кодекс.
На прошлой неделе сенатор Людмила Нарусова на заседании конституционного комитета Совфеда возмутилась отсутствием ответственности за нарушение законодательства о русском языке. Комитет взял мониторинг закона на контроль, а его глава Андрей Клишас предложил сенатору разработать предложения по административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
Европа дорого заплатит за отказ от изучения русского языка
10 июня, 08:00
 
Владимир ПутинСовет Федерации РФЛюдмила НарусоваРоссияАндрей КлишасОбщество
 
 
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