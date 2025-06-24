Рейтинг@Mail.ru
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 24.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:34 24.06.2025 (обновлено: 13:51 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/peterburg-2025041250.html
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 24.06.2025
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами
Схрон с боеприпасами, в том числе тротил и снайперскую винтовку с оптическим прицелом, обнаружили в гостинице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, найденный... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:34:00+03:00
2025-06-24T13:51:00+03:00
происшествия
выборгский район
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_287:0:3046:1552_1920x0_80_0_0_e91c0c15ef64cc92ac210037dd01e8f4.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Схрон с боеприпасами, в том числе тротил и снайперскую винтовку с оптическим прицелом, обнаружили в гостинице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, найденный арсенал изъят силовиками, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб. "В подвале гостиницы "Спутник" при обходе сотрудником найдены тротил, боеприпасы, самозарядная снайперская винтовка Драгунова с оптическим прицелом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что приблизительный вес найденного тротила - свыше одного килограмма. "Нашедший арсенал сотрудник гостиницы сразу же сообщил в полицию, все опасные предметы изъяты силовиками для проверки", - отметил собеседник агентства. Он предположил, что схрон мог быть создан для проведения возможных диверсий.
https://ria.ru/20250610/fsb-2021926231.html
выборгский район
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874500653_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd6a8ad3bd4cd8246f6a75355f59af10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, выборгский район, санкт-петербург
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами

Схрон с тротилом и снайперской винтовкой нашли в гостинице Петербурга

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВид на Санкт-Петербург
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Вид на Санкт-Петербург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Схрон с боеприпасами, в том числе тротил и снайперскую винтовку с оптическим прицелом, обнаружили в гостинице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, найденный арсенал изъят силовиками, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб.
"В подвале гостиницы "Спутник" при обходе сотрудником найдены тротил, боеприпасы, самозарядная снайперская винтовка Драгунова с оптическим прицелом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что приблизительный вес найденного тротила - свыше одного килограмма. "Нашедший арсенал сотрудник гостиницы сразу же сообщил в полицию, все опасные предметы изъяты силовиками для проверки", - отметил собеседник агентства.
Он предположил, что схрон мог быть создан для проведения возможных диверсий.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
ФСБ обнаружила заминированный схрон с вооружением в Богоявленке
10 июня, 07:31
 
ПроисшествияВыборгский районСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала