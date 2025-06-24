https://ria.ru/20250624/peterburg-2025041250.html
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами - РИА Новости, 24.06.2025
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами
Схрон с боеприпасами, в том числе тротил и снайперскую винтовку с оптическим прицелом, обнаружили в гостинице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, найденный... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T11:34:00+03:00
2025-06-24T11:34:00+03:00
2025-06-24T13:51:00+03:00
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выборгский район
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Схрон с боеприпасами, в том числе тротил и снайперскую винтовку с оптическим прицелом, обнаружили в гостинице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, найденный арсенал изъят силовиками, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб. "В подвале гостиницы "Спутник" при обходе сотрудником найдены тротил, боеприпасы, самозарядная снайперская винтовка Драгунова с оптическим прицелом", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что приблизительный вес найденного тротила - свыше одного килограмма. "Нашедший арсенал сотрудник гостиницы сразу же сообщил в полицию, все опасные предметы изъяты силовиками для проверки", - отметил собеседник агентства. Он предположил, что схрон мог быть создан для проведения возможных диверсий.
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происшествия, выборгский район, санкт-петербург
Происшествия, Выборгский район, Санкт-Петербург
В гостинице в Петербурге нашли схрон с боеприпасами
Схрон с тротилом и снайперской винтовкой нашли в гостинице Петербурга
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Схрон с боеприпасами, в том числе тротил и снайперскую винтовку с оптическим прицелом, обнаружили в гостинице в Выборгском районе Санкт-Петербурга, найденный арсенал изъят силовиками, рассказал РИА Новости представитель оперативных служб.
"В подвале гостиницы "Спутник" при обходе сотрудником найдены тротил, боеприпасы, самозарядная снайперская винтовка Драгунова с оптическим прицелом", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что приблизительный вес найденного тротила - свыше одного килограмма. "Нашедший арсенал сотрудник гостиницы сразу же сообщил в полицию, все опасные предметы изъяты силовиками для проверки", - отметил собеседник агентства.
Он предположил, что схрон мог быть создан для проведения возможных диверсий.