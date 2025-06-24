Парад Победы 24 июня 1945 года
Для участия в Параде Победы сформировали и подготовили десять сводных полков — по одному от каждого действовавшего к концу войны фронта, а также сводные полки от Военно-морского флота (ВМФ) и Наркомата обороны (НКО) СССР.
Для участия в Параде Победы сформировали и подготовили десять сводных полков — по одному от каждого действовавшего к концу войны фронта, а также сводные полки от Военно-морского флота (ВМФ) и Наркомата обороны (НКО) СССР.
Сводные полки фронтов комплектовались рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и имевшими боевые награды. В каждом полку были представлены пехотинцы, кавалеристы, танкисты, артиллеристы, летчики, саперы и связисты.
Сводные полки фронтов комплектовались рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и имевшими боевые награды. В каждом полку были представлены пехотинцы, кавалеристы, танкисты, артиллеристы, летчики, саперы и связисты.
Полки включали специально подготовленных знаменщиков и ассистентов, которые должны были нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в сражениях частей и соединений фронта. Всего в каждом сводном полку, включая командный состав, насчитывалось свыше тысячи человек.
Полки включали специально подготовленных знаменщиков и ассистентов, которые должны были нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в сражениях частей и соединений фронта. Всего в каждом сводном полку, включая командный состав, насчитывалось свыше тысячи человек.
Построение парада определили в порядке общей линии действующих фронтов — справа налево. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы.
Построение парада определили в порядке общей линии действующих фронтов — справа налево. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы.
Принимать парад надо было верхом на лошади, и Сталин отказался. Он был немолод и неуверенно держался в седле, поэтому этой чести удостоили Георгия Константиновича Жукова.
Принимать парад надо было верхом на лошади, и Сталин отказался. Он был немолод и неуверенно держался в седле, поэтому этой чести удостоили Георгия Константиновича Жукова.
Специальные поезда с участниками Парада Победы стали прибывать в Москву 10 июня. По дороге воинов-победителей встречали тысячи москвичей. По воспоминаниям очевидцев, эти сцены стали одним из самых волнующих эпизодов празднования Победы в столице.
Специальные поезда с участниками Парада Победы стали прибывать в Москву 10 июня. По дороге воинов-победителей встречали тысячи москвичей. По воспоминаниям очевидцев, эти сцены стали одним из самых волнующих эпизодов празднования Победы в столице.
Двадцать четвертого июня в девять часов на гранитной трибуне у Кремлевской стены сидели депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР, работники наркоматов, деятели культуры, участники юбилейной сессии Академии наук СССР, труженики московских заводов и фабрик, иерархи Русской православной церкви, иностранные дипломаты и многочисленные зарубежные гости.
Двадцать четвертого июня в девять часов на гранитной трибуне у Кремлевской стены сидели депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР, работники наркоматов, деятели культуры, участники юбилейной сессии Академии наук СССР, труженики московских заводов и фабрик, иерархи Русской православной церкви, иностранные дипломаты и многочисленные зарубежные гости.
Для всех участников парада сшили обмундирование нового образца. В художественно-производственных мастерских Большого театра изготовили десять штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов.
Для всех участников парада сшили обмундирование нового образца. В художественно-производственных мастерских Большого театра изготовили десять штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов.
На фото: саперы с собаками минно-разыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы.
На фото: саперы с собаками минно-разыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы.
Также на параде выступила колонна воинов 1-й мотострелковой дивизии особого назначения Народного комиссариата внутренних дел имени Ф. Э. Дзержинского. Они несли опущенные до земли 200 знамен германских войск.
У подножия Мавзолея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них эти знамена в знак сокрушительного поражения агрессора.
Также на параде выступила колонна воинов 1-й мотострелковой дивизии особого назначения Народного комиссариата внутренних дел имени Ф. Э. Дзержинского. Они несли опущенные до земли 200 знамен германских войск.
У подножия Мавзолея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них эти знамена в знак сокрушительного поражения агрессора.
К боевым наградам фронтовиков в июне добавили медаль "За победу над Германией" — участники парада получили ее самыми первыми.
К боевым наградам фронтовиков в июне добавили медаль "За победу над Германией" — участники парада получили ее самыми первыми.
На фото: самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького во время Парада Победы.
На фото: самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького во время Парада Победы.