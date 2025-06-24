Парад Победы 24 июня 1945 года

Также на параде выступила колонна воинов 1-й мотострелковой дивизии особого назначения Народного комиссариата внутренних дел имени Ф. Э. Дзержинского. Они несли опущенные до земли 200 знамен германских войск.

У подножия Мавзолея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них эти знамена в знак сокрушительного поражения агрессора.