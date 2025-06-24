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Парад Победы 24 июня 1945 года - РИА Новости, 24.06.2025
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08:00 24.06.2025 (обновлено: 08:03 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/parad-2024754140.html
Парад Победы 24 июня 1945 года
Парад Победы 24 июня 1945 года - РИА Новости, 24.06.2025
Парад Победы 24 июня 1945 года
Восемьдесят лет назад в Москве прошел Парад Победы, ознаменовавший историческую победу Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне... РИА Новости, 24.06.2025
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фото
парад победы
история
ссср
великая отечественная война (1941-1945)
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Восемьдесят лет назад в Москве прошел Парад Победы, ознаменовавший историческую победу Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Архивные фотографии с участниками Парада Победы 1945 года — в фотоленте РИА Новости.
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96
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фото, фото, парад победы, история, ссср, великая отечественная война (1941-1945)
Фото, Парад Победы, история, СССР, Великая Отечественная война (1941-1945)

Парад Победы 24 июня 1945 года

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Восемьдесят лет назад в Москве прошел Парад Победы, ознаменовавший историческую победу Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Архивные фотографии с участниками Парада Победы 1945 года — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Израиль Озерский | Перейти в медиабанк

Для участия в Параде Победы сформировали и подготовили десять сводных полков — по одному от каждого действовавшего к концу войны фронта, а также сводные полки от Военно-морского флота (ВМФ) и Наркомата обороны (НКО) СССР.

Строй сводного полка 2-го Украинского фронта на Красной площади на Параде Победы

Для участия в Параде Победы сформировали и подготовили десять сводных полков — по одному от каждого действовавшего к концу войны фронта, а также сводные полки от Военно-морского флота (ВМФ) и Наркомата обороны (НКО) СССР.

© РИА Новости / Израиль Озерский
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1 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Сводные полки фронтов комплектовались рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и имевшими боевые награды. В каждом полку были представлены пехотинцы, кавалеристы, танкисты, артиллеристы, летчики, саперы и связисты.

Парадный расчет советских танкистов во время парада на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне

Сводные полки фронтов комплектовались рядовыми, сержантами и офицерами, отличившимися в боях и имевшими боевые награды. В каждом полку были представлены пехотинцы, кавалеристы, танкисты, артиллеристы, летчики, саперы и связисты.

© РИА Новости
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2 из 12
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

Полки включали специально подготовленных знаменщиков и ассистентов, которые должны были нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в сражениях частей и соединений фронта. Всего в каждом сводном полку, включая командный состав, насчитывалось свыше тысячи человек.

Знаменосцы проходят по Красной площади во время Парада Победы

Полки включали специально подготовленных знаменщиков и ассистентов, которые должны были нести по 36 боевых знамен наиболее отличившихся в сражениях частей и соединений фронта. Всего в каждом сводном полку, включая командный состав, насчитывалось свыше тысячи человек.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

Построение парада определили в порядке общей линии действующих фронтов — справа налево. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы.

Командующий 3 Ударной армией генерал-полковник Василий Иванович Кузнецов приветствует воинов 1 Белорусского фронта на Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года

Построение парада определили в порядке общей линии действующих фронтов — справа налево. Для каждого сводного полка специально определили военные марши, которые были ими особенно любимы.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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4 из 12
© РИА Новости / Михаил Озерский | Перейти в медиабанк

Принимать парад надо было верхом на лошади, и Сталин отказался. Он был немолод и неуверенно держался в седле, поэтому этой чести удостоили Георгия Константиновича Жукова.

Парад на Красной площади в Москве в ознаменование победы СССР над Германией в Великой Отечественной войне 24 июня 1945 года

Принимать парад надо было верхом на лошади, и Сталин отказался. Он был немолод и неуверенно держался в седле, поэтому этой чести удостоили Георгия Константиновича Жукова.

© РИА Новости / Михаил Озерский
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5 из 12
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

Специальные поезда с участниками Парада Победы стали прибывать в Москву 10 июня. По дороге воинов-победителей встречали тысячи москвичей. По воспоминаниям очевидцев, эти сцены стали одним из самых волнующих эпизодов празднования Победы в столице.

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года в честь победы СССР над Германией. Торжественный марш сводного полка одного из фронтов на Красной площади

Специальные поезда с участниками Парада Победы стали прибывать в Москву 10 июня. По дороге воинов-победителей встречали тысячи москвичей. По воспоминаниям очевидцев, эти сцены стали одним из самых волнующих эпизодов празднования Победы в столице.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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6 из 12
© РИА Новости / Анатолий Гаранин | Перейти в медиабанк

Двадцать четвертого июня в девять часов на гранитной трибуне у Кремлевской стены сидели депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР, работники наркоматов, деятели культуры, участники юбилейной сессии Академии наук СССР, труженики московских заводов и фабрик, иерархи Русской православной церкви, иностранные дипломаты и многочисленные зарубежные гости.

Красная площадь 24 июня 1945 года

Двадцать четвертого июня в девять часов на гранитной трибуне у Кремлевской стены сидели депутаты Верховного Совета СССР и РСФСР, работники наркоматов, деятели культуры, участники юбилейной сессии Академии наук СССР, труженики московских заводов и фабрик, иерархи Русской православной церкви, иностранные дипломаты и многочисленные зарубежные гости.

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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7 из 12
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

Для всех участников парада сшили обмундирование нового образца. В художественно-производственных мастерских Большого театра изготовили десять штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов.

Командующий 2-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Родион Малиновский во главе знаменной группы сводного полка 2-го Украинского фронта на Параде Победы

Для всех участников парада сшили обмундирование нового образца. В художественно-производственных мастерских Большого театра изготовили десять штандартов, под которыми должны были выйти на парад сводные полки фронтов.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

На фото: саперы с собаками минно-разыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы.

Саперы с собаками минно-розыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы

На фото: саперы с собаками минно-разыскной службы проходят по Красной площади во время Парада Победы.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

Также на параде выступила колонна воинов 1-й мотострелковой дивизии особого назначения Народного комиссариата внутренних дел имени Ф. Э. Дзержинского. Они несли опущенные до земли 200 знамен германских войск.

У подножия Мавзолея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них эти знамена в знак сокрушительного поражения агрессора.

Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года

Также на параде выступила колонна воинов 1-й мотострелковой дивизии особого назначения Народного комиссариата внутренних дел имени Ф. Э. Дзержинского. Они несли опущенные до земли 200 знамен германских войск.

У подножия Мавзолея находились два деревянных помоста. Поравнявшись с ними, бойцы делали поворот направо и с силой бросали на них эти знамена в знак сокрушительного поражения агрессора.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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10 из 12
© РИА Новости / Сергей Лоскутов | Перейти в медиабанк

К боевым наградам фронтовиков в июне добавили медаль "За победу над Германией" — участники парада получили ее самыми первыми.

Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Николай Петрович Каманин (второй справа), командир сводного батальона летчиков в составе сводного полка 2-го Украинского фронта, на Параде Победы

К боевым наградам фронтовиков в июне добавили медаль "За победу над Германией" — участники парада получили ее самыми первыми.

© РИА Новости / Сергей Лоскутов
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11 из 12
© РИА Новости / Яков Халип | Перейти в медиабанк

На фото: самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького во время Парада Победы.

Самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького

На фото: самоходные артиллерийские установки движутся к Красной площади по улице Горького во время Парада Победы.

© РИА Новости / Яков Халип
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