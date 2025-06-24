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Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня - РИА Новости, 24.06.2025
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Черновая шапка Обогнавшие время - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Обогнавшие время
 
13:00 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/nevyanskayabashnya-2025067254.html
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня - РИА Новости, 24.06.2025
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.
2025-06-24T13:00:00+03:00
2025-06-24T13:00:00+03:00
обогнавшие время
невьянск
башня
уральский федеральный университет
президентский фонд культурных инициатив
россия
великая отечественная война (1941-1945)
северная война (1700 - 1721)
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Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.
audio/mpeg
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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невьянск, башня, уральский федеральный университет, президентский фонд культурных инициатив, россия, великая отечественная война (1941-1945), северная война (1700 - 1721), строительство, архитектура, история, подкаст, технологии, российская империя, флаг, кирпич, свердловская область, аудио
Обогнавшие время, Невьянск, Башня, Уральский федеральный университет, Президентский фонд культурных инициатив, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Северная война (1700 - 1721), Строительство, Архитектура, история, Подкаст, Технологии, Российская империя, флаг, кирпич, Свердловская область

Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня

Обогнавшие время
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
Вчера, 13:00
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В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.
Эксперты эпизода:
  • генеральный директор Государственного автономного учреждения культуры Свердловской области "Невьянский государственный историко-архитектурный музей" Марина Морева;
  • кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Уральского федерального университета Виктор Байдин;
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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Обогнавшие времяНевьянскБашняУральский федеральный университетПрезидентский фонд культурных инициативРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Северная война (1700 - 1721)СтроительствоАрхитектураисторияПодкастТехнологииРоссийская империяфлагкирпичСвердловская область
 
 
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