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Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня - РИА Новости, 24.06.2025
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.
2025-06-24T13:00:00+03:00
2025-06-24T13:00:00+03:00
2025-06-24T13:00:00+03:00
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Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.
audio/mpeg
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.
audio/mpeg
Эксперты эпизода:Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
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невьянск, башня, уральский федеральный университет, президентский фонд культурных инициатив, россия, великая отечественная война (1941-1945), северная война (1700 - 1721), строительство, архитектура, история, подкаст, технологии, российская империя, флаг, кирпич, свердловская область, аудио
Обогнавшие время, Невьянск, Башня, Уральский федеральный университет, Президентский фонд культурных инициатив, Россия, Великая Отечественная война (1941-1945), Северная война (1700 - 1721), Строительство, Архитектура, история, Подкаст, Технологии, Российская империя, флаг, кирпич, Свердловская область
Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня
В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.