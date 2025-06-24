https://ria.ru/20250624/nevyanskayabashnya-2025067254.html

Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня

Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня - РИА Новости, 24.06.2025

Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня

В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле.

2025-06-24T13:00:00+03:00

2025-06-24T13:00:00+03:00

2025-06-24T13:00:00+03:00

обогнавшие время

невьянск

башня

уральский федеральный университет

президентский фонд культурных инициатив

россия

великая отечественная война (1941-1945)

северная война (1700 - 1721)

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Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле. audio/mpeg

Темница, лаборатория, колокольня. Наклонная Невьянская башня В XVIII веке крупные промышленники Демидовы свой успех в металлургии захотели увековечить в архитектуре. Так в Невьянске появилась башня, которая прославилась благодаря своему наклону, а ещё уникальным музыкальным часам и первому в мире молниеотводу. Как зодчие спасали башню от падения, и почему теперь она прочно стоит на земле. audio/mpeg

Эксперты эпизода:Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив._____Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:Яндекс.МузыкаApple PodcastsCastboxВК МузыкаСкачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.

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невьянск, башня, уральский федеральный университет, президентский фонд культурных инициатив, россия, великая отечественная война (1941-1945), северная война (1700 - 1721), строительство, архитектура, история, подкаст, технологии, российская империя, флаг, кирпич, свердловская область, аудио