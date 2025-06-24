https://ria.ru/20250624/nauka-2024860281.html

Московские ученые нашли способ выявлять опасную болезнь

Московские ученые нашли способ выявлять опасную болезнь - РИА Новости, 24.06.2025

Московские ученые нашли способ выявлять опасную болезнь

Высокоточный метод диагностики опасного инфекционного заболевания домашнего скота (бруцеллеза), способного также заражать людей, разработал коллектив московских РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T07:00:00+03:00

2025-06-24T07:00:00+03:00

2025-06-24T07:00:00+03:00

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Высокоточный метод диагностики опасного инфекционного заболевания домашнего скота (бруцеллеза), способного также заражать людей, разработал коллектив московских ученых. Об этом РИА Новости сообщили в Российском научном фонде (РНФ).Бруцеллез (заболевание, вызываемое бактериями из рода Brucella) широко распространен среди коров, коз, свиней и овец. Он представляет опасность и для человека, так как им можно заразиться при контакте с животным или употреблении зараженных продуктов, например, молока и сыра. Без своевременного лечения бактерии способны поразить практически все органы и ткани, включая опорно-двигательный аппарат, нервную, дыхательную и кровеносную системы.Как рассказали в пресс-службе РНФ, надежных и доступных способов диагностики бруцеллеза до настоящего момента не существовало. Использующиеся методы часто дают ложноположительные результаты, поскольку основаны на выявлении антител к так называемому О-полисахариду — компоненту клеточной стенки Brucella. Проблема заключается в том, что похожие полисахариды есть у других бактерий, из-за чего тест-системы не могут точно отличить зараженных животных от вакцинированных или здоровых.Ученые Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН (Москва), Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ (Москва) и Российского университета дружбы народов (Москва) предложили использовать для диагностики бруцеллеза другой компонент клеточной стенки Бруцелл — циклический β-D-глюкан, или полисахарид B.Этот полисахарид вырабатывается бактериями в больших количествах, но не вызывает иммунного ответа, что до сих пор мешало его использованию в тест-системах. Для решения проблемы исследователи синтезировали серию олигосахаридов, имитирующих фрагменты природного полисахарида В. Наиболее близкой к естественной молекуле оказалась структура из пяти мономеров. Ее авторы соединили с белком (бычьим сывороточным альбумином). Это было нужно для того, чтобы придать соединению иммуногенные свойства, то есть способность вызывать иммунный ответ.Полученный иммуноген ученые дважды с интервалом в 14 дней вводили кроликам. Спустя 28 дней после первого введения у животных выработались антитела, специфичные к использованному для иммунизации олигосахариду."Природный полисахарид В практически не вызывает выработку специфичных антител, поэтому ранее он не рассматривался в качестве диагностического маркера при выявлении бруцеллеза. Но нам удалось получить специфические антитела, которые могут лечь в основу высокоточных тест-систем для диагностики заболевания и проверки мясомолочной продукции", — рассказал руководитель проекта, поддержанного грантом РНФ, заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии имени Н.Д. Зелинского РАН Николай Нифантьев, слова которого приводятся в сообщении.Практическая значимость разработки связана с проблемой того, что бруцеллез способен приводить к большим экономическим потерям. Как рассказали в пресс-службе РНФ, из-за вспышек заболевания приходится забивать целые стада, а при ложноположительных тестах на инфекцию — уничтожать здоровых животных.Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Communications Chemistry, входящем в группу журналов Nature.

https://ria.ru/20250618/dagestan-2023717952.html

https://ri.ria.ru/20241106/nauka-1981995563.html

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