https://ria.ru/20250624/magate-2025172560.html

МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия после ударов по Ирану

МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия после ударов по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025

МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия после ударов по Ирану

Радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах вследствие ударов по Ирану не было, заявило во вторник МАГАТЭ. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:32:00+03:00

2025-06-24T18:32:00+03:00

2025-06-24T18:58:00+03:00

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах вследствие ударов по Ирану не было, заявило во вторник МАГАТЭ."Согласно имеющимся у нас данным, МАГАТЭ может с уверенностью заявить, что радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах не было. Особенно важно, что исследовательские и энергетические реакторы Ирана не стали целями атак", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале агентства по атомной энергии.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение нескольких дней обменивались ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня осуществил ответную ракетную атаку по базе США "Эль-Удейд" в Катаре.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.

https://ria.ru/20250624/iran-2025173109.html

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в мире, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, рафаэль гросси, израиль, сша