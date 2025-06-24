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МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия после ударов по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
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18:32 24.06.2025 (обновлено: 18:58 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/magate-2025172560.html
МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия после ударов по Ирану
МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия после ударов по Ирану - РИА Новости, 24.06.2025
МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия после ударов по Ирану
Радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах вследствие ударов по Ирану не было, заявило во вторник МАГАТЭ. РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T18:32:00+03:00
2025-06-24T18:58:00+03:00
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах вследствие ударов по Ирану не было, заявило во вторник МАГАТЭ."Согласно имеющимся у нас данным, МАГАТЭ может с уверенностью заявить, что радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах не было. Особенно важно, что исследовательские и энергетические реакторы Ирана не стали целями атак", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале агентства по атомной энергии.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение нескольких дней обменивались ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня осуществил ответную ракетную атаку по базе США "Эль-Удейд" в Катаре.Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
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в мире, иран, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, рафаэль гросси, израиль, сша
В мире, Иран, МАГАТЭ, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Рафаэль Гросси, Израиль, США
МАГАТЭ не зафиксировало радиационного воздействия после ударов по Ирану

МАГАТЭ: радиационного воздействия из-за ударов на Иран не было

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Штаб-квартира Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Архивное фото
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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах вследствие ударов по Ирану не было, заявило во вторник МАГАТЭ.
"Согласно имеющимся у нас данным, МАГАТЭ может с уверенностью заявить, что радиационного воздействия на население и окружающую среду в соседних странах не было. Особенно важно, что исследовательские и энергетические реакторы Ирана не стали целями атак", - заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Его слова приводятся в заявлении, опубликованном на официальном портале агентства по атомной энергии.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение нескольких дней обменивались ударами. В ночь на 22 июня США нанесли удары по ядерным объектам Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня осуществил ответную ракетную атаку по базе США "Эль-Удейд" в Катаре.
Россия решительно осудила удары США по ядерным объектам в Иране - они грубо нарушают международное право, Устав ООН, резолюции СБ ООН.
Международное агентство по атомной энергии - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
МАГАТЭ готово возобновить проверки ядерных материалов в Иране
Вчера, 18:35
 
В миреИранМАГАТЭВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеРафаэль ГроссиИзраильСША
 
 
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