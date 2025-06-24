https://ria.ru/20250624/katar-2025073013.html

МИД Катара вызвал иранского посла

МИД Катара вызвал иранского посла - РИА Новости, 24.06.2025

МИД Катара вызвал иранского посла

Министерство иностранных дел Катара вызвало во вторник посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади, чтобы выразить протест в связи с ракетной атакой по территории... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:59:00+03:00

2025-06-24T12:59:00+03:00

2025-06-24T12:59:00+03:00

в мире

катар

иран

доха

корпус стражей исламской революции

оон

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149598/67/1495986720_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_39c8cf7c7ed5478a31ed801d5cf652ed.jpg

ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара вызвало во вторник посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади, чтобы выразить протест в связи с ракетной атакой по территории Катара, говорится в сообщении МИД в социальной сети Х. "Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла Исламской Республики Иран в государстве Али Салеха Абади, чтобы снова выразить решительное осуждение со стороны Катара нападение на военно-воздушную базу Эль-Удейд силами Корпуса стражей исламской революции", - отметили в министерстве. МИД назвал нападение "вопиющим нарушением суверенитета страны и её воздушного пространства, а также международного права и устава ООН". Согласно сообщению МИД, госминистр иностранных дел Катара Султан аль-Мрейхи заявил послу Ирана, что "это нарушение полностью идёт вразрез с принципом добрососедства и доверительными отношениями между Катаром и Исламской Республикой Иран, особенно с учетом того, что Катар всегда выступал за диалог с Ираном и прилагал многочисленные усилия в этой связи". Госминистр указал на необходимость "немедленного возвращения к диалогу и дипломатическим решениям для урегулирования конфликта и прекращению военных действий". В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19 выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.

https://ria.ru/20250624/otvet-2025057015.html

https://ria.ru/20250624/iran-2025052393.html

катар

иран

доха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, катар, иран, доха, корпус стражей исламской революции, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте