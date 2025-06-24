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МИД Катара вызвал иранского посла - РИА Новости, 24.06.2025
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12:59 24.06.2025
https://ria.ru/20250624/katar-2025073013.html
МИД Катара вызвал иранского посла
МИД Катара вызвал иранского посла - РИА Новости, 24.06.2025
МИД Катара вызвал иранского посла
Министерство иностранных дел Катара вызвало во вторник посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади, чтобы выразить протест в связи с ракетной атакой по территории... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T12:59:00+03:00
2025-06-24T12:59:00+03:00
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара вызвало во вторник посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади, чтобы выразить протест в связи с ракетной атакой по территории Катара, говорится в сообщении МИД в социальной сети Х. "Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла Исламской Республики Иран в государстве Али Салеха Абади, чтобы снова выразить решительное осуждение со стороны Катара нападение на военно-воздушную базу Эль-Удейд силами Корпуса стражей исламской революции", - отметили в министерстве. МИД назвал нападение "вопиющим нарушением суверенитета страны и её воздушного пространства, а также международного права и устава ООН". Согласно сообщению МИД, госминистр иностранных дел Катара Султан аль-Мрейхи заявил послу Ирана, что "это нарушение полностью идёт вразрез с принципом добрососедства и доверительными отношениями между Катаром и Исламской Республикой Иран, особенно с учетом того, что Катар всегда выступал за диалог с Ираном и прилагал многочисленные усилия в этой связи". Госминистр указал на необходимость "немедленного возвращения к диалогу и дипломатическим решениям для урегулирования конфликта и прекращению военных действий". В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19 выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.
https://ria.ru/20250624/otvet-2025057015.html
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в мире, катар, иран, доха, корпус стражей исламской революции, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Катар, Иран, Доха, Корпус стражей исламской революции, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
МИД Катара вызвал иранского посла

МИД Катара вызвал посла Ирана в связи с ударами по базе США

© РИА Новости / Абдулкадер Хадж | Перейти в медиабанкРайон Вест-Бэй города Доха, Катар
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Абдулкадер Хадж
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Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара вызвало во вторник посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади, чтобы выразить протест в связи с ракетной атакой по территории Катара, говорится в сообщении МИД в социальной сети Х.
"Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла Исламской Республики Иран в государстве Али Салеха Абади, чтобы снова выразить решительное осуждение со стороны Катара нападение на военно-воздушную базу Эль-Удейд силами Корпуса стражей исламской революции", - отметили в министерстве.
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МИД назвал нападение "вопиющим нарушением суверенитета страны и её воздушного пространства, а также международного права и устава ООН".
Согласно сообщению МИД, госминистр иностранных дел Катара Султан аль-Мрейхи заявил послу Ирана, что "это нарушение полностью идёт вразрез с принципом добрососедства и доверительными отношениями между Катаром и Исламской Республикой Иран, особенно с учетом того, что Катар всегда выступал за диалог с Ираном и прилагал многочисленные усилия в этой связи".
Госминистр указал на необходимость "немедленного возвращения к диалогу и дипломатическим решениям для урегулирования конфликта и прекращению военных действий".
В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19 выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.
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В миреКатарИранДохаКорпус стражей исламской революцииООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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