МИД Катара вызвал иранского посла
МИД Катара вызвал посла Ирана в связи с ударами по базе США
Район Вест-Бэй города Доха, Катар. Архивное фото
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ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Министерство иностранных дел Катара вызвало во вторник посла Ирана в Дохе Али Салеха Абади, чтобы выразить протест в связи с ракетной атакой по территории Катара, говорится в сообщении МИД в социальной сети Х.
"Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла Исламской Республики Иран в государстве Али Салеха Абади, чтобы снова выразить решительное осуждение со стороны Катара нападение на военно-воздушную базу Эль-Удейд силами Корпуса стражей исламской революции", - отметили в министерстве.
МИД назвал нападение "вопиющим нарушением суверенитета страны и её воздушного пространства, а также международного права и устава ООН".
Согласно сообщению МИД, госминистр иностранных дел Катара Султан аль-Мрейхи заявил послу Ирана, что "это нарушение полностью идёт вразрез с принципом добрососедства и доверительными отношениями между Катаром и Исламской Республикой Иран, особенно с учетом того, что Катар всегда выступал за диалог с Ираном и прилагал многочисленные усилия в этой связи".
Госминистр указал на необходимость "немедленного возвращения к диалогу и дипломатическим решениям для урегулирования конфликта и прекращению военных действий".
В понедельник вечером Иран нанес ракетные удары по военной базе США Эль-Удейд в Катаре, из 19 выпущенных ракет только одна попала на территорию базы, откуда заранее было эвакуированы американские военные, остальные были перехвачены. По данным минобороны Катара, атака обошлась без жертв и пострадавших, отдельные обломки сбитых ракет упали на жилые районы в разных частях страны, вызвав небольшие возгорания. МИД Катара и других стран Персидского залива жёстко осудили нападение Ирана на территорию Катара, власти эмирата пригрозили Ирану прямым ответом в нужное время.