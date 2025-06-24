https://ria.ru/20250624/iran-2025222852.html

Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси

Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси - РИА Новости, 24.06.2025

Иран отброшен назад в развитии ядерной программы, заявил Гросси

Иран оказался значительно отброшен назад в развитии своей ядерной программы за время ударов Израиля и США, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:32:00+03:00

2025-06-24T23:32:00+03:00

2025-06-24T23:32:00+03:00

в мире

иран

сша

тегеран (город)

рафаэль гросси

дональд трамп

магатэ

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768358813_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_89a9a9844a40aa4c95a53d5c5e9f9f51.jpg

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Иран оказался значительно отброшен назад в развитии своей ядерной программы за время ударов Израиля и США, считает гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. "Я полагаю, что иранская ядерная программа была значительно отброшена назад… До тринадцатого июня был один ядерный Иран, а сейчас - другой. Это большая разница", - заявил он в интервью телеканалу Fox News. При этом Гросси отказался спекулировать на тему того, на какой период времени назад мог быть отброшен Тегеран в развитии ядерной программы. Вместе с тем, глава международного агентства выразил надежду на возобновление переговоров Тегерана и Вашингтона. "Я лично надеюсь на переговоры с посланником (США по Ближнему Востоку Стивеном - ред.) Уиткоффом. Была идея, согласно которой Иран не занимался бы обогащением, а мог быть частью международного консорциума. Обсуждались очень интересные идеи", - отметил Гросси. Иран и США провели пять раундов непрямых переговоров при посредничестве Омана, которые касались ядерной программы Ирана, а также снятия американских санкций с Тегерана. Шестой раунд должен был пройти 15 июня, однако не состоялся из-за ирано-израильского конфликта, в причастности к которому Тегеран обвинил Вашингтон. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250624/tramp-2025222426.html

https://ria.ru/20250624/nebenzya-2025221116.html

иран

сша

тегеран (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, сша, тегеран (город), рафаэль гросси, дональд трамп, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте