https://ria.ru/20250624/iran-2025173918.html

Израиль попытается подорвать ракетный потенциал Ирана, считает эксперт

Израиль попытается подорвать ракетный потенциал Ирана, считает эксперт - РИА Новости, 24.06.2025

Израиль попытается подорвать ракетный потенциал Ирана, считает эксперт

Иран в противостоянии с Израилем понес значительный ущерб, в перспективе Израиль направит усилия на то, чтобы подорвать ракетный потенциал противника, выразил... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T18:39:00+03:00

2025-06-24T18:39:00+03:00

2025-06-24T18:39:00+03:00

в мире

иран

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дональд трамп

хезболла

аль-хашд аш-шааби

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Иран в противостоянии с Израилем понес значительный ущерб, в перспективе Израиль направит усилия на то, чтобы подорвать ракетный потенциал противника, выразил мнение в беседе с РИА Новости эксперт в сфере геополитики Гассан Юсуф. "Иран понес более значительные потери… Израиль, по крайней мере, смог ликвидировать многих иранских ученых, нанести удар по трем ядерным реакторам, действуя совместно с США, нанести ущерб инфраструктуре этих реакторов и военной инфраструктуре Ирана", - сказал он. По словам аналитика, Израиль также подтвердил свое превосходство в воздухе при поддержке США. Иран, в свою очередь, показал в деле гиперзвуковые баллистические дальнобойные ракеты, способные нанести ущерб Израилю, однако иранские ВВС существенно уступают израильским, как и системы ПВО. Как считает аналитик, Израиль в будущем сконцентрирует усилия на том, чтобы ослабить возможности Ирана по производству баллистических ракет, а также продолжит борьбу с ливанским движением "Хезболлах", хуситами в Йемене и, возможно, шиитским народным ополчением "Аль-Хашд аш-Шааби" в Ираке. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атакам. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетный удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

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в мире, иран, израиль, сша, дональд трамп, хезболла, аль-хашд аш-шааби, война израиля и ирана: последние новости о конфликте