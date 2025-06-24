Иран принимал неверные решения в конфликте с Израилем, считает эксперт

РИМ, 24 июн – РИА Новости. Конфликт между Израилем и Ираном показал необходимость сочетания технологии и постоянной подготовки, Тегеран показал себя на самом низком уровне в рамках этой доктрины, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико. "Технология сама по себе малополезна, но, тем не менее, необходима. Она должна быть связана с доктриной использования современной силы: обновленной, отвечающей реальности, и, насколько это возможно, всегда проверенной в сложной обстановке. Необходима реалистичная и непрерывная, а потому неизбежная подготовка", - заявил военный эксперт. "Сейчас Израиль по убеждению, но больше по необходимости находится на самом высоком уровне по всему этому, а Иран на самой низкой точке из-за неправильных стратегических решений", - сказал он. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицая военную составляющую своего атомного проекта, ответил ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН. В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После 8.00 по московскому Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
РИМ, 24 июн – РИА Новости. Конфликт между Израилем и Ираном показал необходимость сочетания технологии и постоянной подготовки, Тегеран показал себя на самом низком уровне в рамках этой доктрины, заявил РИА Новости бывший начальник главного штаба ВВС Италии генерал Леонардо Трикарико.
"Технология сама по себе малополезна, но, тем не менее, необходима. Она должна быть связана с доктриной использования современной силы: обновленной, отвечающей реальности, и, насколько это возможно, всегда проверенной в сложной обстановке. Необходима реалистичная и непрерывная, а потому неизбежная подготовка", - заявил военный эксперт.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
МИД Ирана заявил об угрозе для безопасности на Ближнем Востоке из-за всесторонней поддержки Израиля со стороны США. В ведомстве также отметили, что из-за продолжающихся ударов Израиля переговоры не имеют смысла.
"Сейчас Израиль по убеждению, но больше по необходимости находится на самом высоком уровне по всему этому, а Иран на самой низкой точке из-за неправильных стратегических решений", - сказал он.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран, отрицая военную составляющую своего атомного проекта, ответил ракетными залпами и запуском ударных беспилотников.
США в ночь на воскресенье нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента Дональда Трампа, целью удара было ограничение ядерных возможностей страны. Он заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", либо Иран ждут куда более серьезные последствия. Тегеран потребовал экстренного заседания Совета управляющих МАГАТЭ и Совбеза ООН.
В ночь на 24 июня Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны". После 8.00 по московскому Трамп заявил, что прекращение огня между Ираном и Израилем вступило в силу, попросив не нарушать его. После этого стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и пригрозили ответом.
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