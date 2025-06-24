https://ria.ru/20250624/iran-2025050182.html

Гросси предложил главе МИД Ирана встретиться в ближайшее время

Гросси предложил главе МИД Ирана встретиться в ближайшее время - РИА Новости, 24.06.2025

Гросси предложил главе МИД Ирана встретиться в ближайшее время

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что написал главе МИД Ирана Аббасу Аракчи с предложением встретиться в ближайшее время. РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T11:48:00+03:00

2025-06-24T11:48:00+03:00

2025-06-24T11:48:00+03:00

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иран

рафаэль гросси

аббас аракчи

магатэ

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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ВЕНА, 24 июн - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что написал главе МИД Ирана Аббасу Аракчи с предложением встретиться в ближайшее время. "Я приветствую заявления по ситуации в Иране. Возобновление сотрудничества с МАГАТЭ - ключ к достижению успешного соглашения. Я направил письмо главе МИД Ирана Аббасу Аракчи, подчеркнув, что этот шаг может привести к дипломатическому решению давнего спора вокруг ядерной программы Ирана, и предложил встретиться в ближайшее время", - написал Гросси в своем аккаунте в соцсети Х.

https://ria.ru/20250623/tegeran-2024782470.html

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в мире, иран, рафаэль гросси, аббас аракчи, магатэ, война израиля и ирана: последние новости о конфликте