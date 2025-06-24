https://ria.ru/20250624/evin-2025062991.html

УВКПЧ ООН назвало удар по тюрьме "Эвин" нарушением гуманитарного права

УВКПЧ ООН назвало удар по тюрьме "Эвин" нарушением гуманитарного права - РИА Новости, 24.06.2025

УВКПЧ ООН назвало удар по тюрьме "Эвин" нарушением гуманитарного права

Израильский удар по иранской тюрьме "Эвин" в Тегеране 23 июня является серьезным нарушением международного гуманитарного права, заявил на брифинге в Женеве... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T12:19:00+03:00

2025-06-24T12:19:00+03:00

2025-06-24T12:19:00+03:00

в мире

тегеран (город)

израиль

франция

исраэль кац

жан-ноэль барро

оон

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024812668_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5efb9102393169bbdb2ac1a191d461a.jpg

ЖЕНЕВА, 24 июн - РИА Новости. Израильский удар по иранской тюрьме "Эвин" в Тегеране 23 июня является серьезным нарушением международного гуманитарного права, заявил на брифинге в Женеве официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Тамин Аль-Китан.Ранее во вторник агентство Tasnim сообщило, что часть административного здания тюрьмы "Эвин" была разрушена в результате израильского удара в понедельник."Удары по тюрьмам являются серьезным нарушением международного гуманитарного права. В этой тюрьме содержатся и политические заключенные, в том числе журналисты", - сказал он.В понедельник иранские СМИ сообщили, что Израиль совершил атаки на некоторые районы Тегерана, в том числе в северной части столицы. Под удары, по данным иранской телерадиокомпании IRIB, попали в числе прочего жилые дома, а также тюрьма "Эвин". В свою очередь, министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявил, что ВВС нанесли удары по правительственным целям в Тегеране. Иранская сторона эту информацию не подтверждала.Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал "неприемлемыми" удары Израиля по тюрьме "Эвин" в Тегеране и вновь потребовал от иранских властей освобождения граждан Франции Сесиль Колер и Жака Париса.

https://ria.ru/20250618/izrail-iran-prichiny-vojny-2023542052.html

тегеран (город)

израиль

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране Израиль нанес удар по входу в тюрьму Эвин в Тегеране, он подорван, утверждает иранское ТВ. 2025-06-24T12:19 true PT0M06S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тегеран (город), израиль, франция, исраэль кац, жан-ноэль барро, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте