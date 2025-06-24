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Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов - РИА Новости, 24.06.2025
Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, она получила высший балл по всем четырём предметам: русскому языку, профильной математике,... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T10:47:00+03:00
2025-06-24T10:47:00+03:00
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов, она получила высший балл по всем четырём предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов. Надежда Яшмолкина, выпускница школы №1514, получила высший балл по всем четырём предметам: русскому языку, профильной математике, информатике и физике", - написал Собянин. Мэр отметил, что в течение года она побеждала также в шести профильных олимпиадах, участвовала в заключительных этапах Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. "Основной период проведения ЕГЭ закончится в начале июля, и тогда мы подведём окончательный итог. Но на данный момент такой выдающийся результат — 100 баллов по всем предметам — в стране только у Надежды", - подчеркнул Собянин. Он добавил, что девушка планирует сделать карьеру в сфере ИТ. Сейчас выбирает между ВШЭ, МГУ и Бауманкой.
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общество, сергей собянин, высшая школа экономики (вшэ), единый государственный экзамен (егэ), социальный навигатор, сн_образование
Хорошие новости, Общество, Сергей Собянин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Социальный навигатор, СН_Образование
Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов
Московская школьница Яшмолкина сдала ЕГЭ на максимальные 400 баллов