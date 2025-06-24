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Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге - РИА Новости, 24.06.2025
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23:12 24.06.2025 (обновлено: 23:41 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/chp-2025220613.html
Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге
Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге - РИА Новости, 24.06.2025
Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге
Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:12:00+03:00
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санкт-петербург
происшествия
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины, сообщила ранее объединенная пресс-служба судов города."СВУ пытались заложить под автомобиль, который принадлежит начальнику отдела петербургской IT-компании, которая занимается разработкой беспилотных авиационных систем", - сообщил собеседник агентства.
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санкт-петербург, происшествия, украина
Санкт-Петербург, Происшествия, Украина
Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге

Задержанная в Петербурге женщина готовила покушение на главу IT отдела фирмы

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.
Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины, сообщила ранее объединенная пресс-служба судов города.
"СВУ пытались заложить под автомобиль, который принадлежит начальнику отдела петербургской IT-компании, которая занимается разработкой беспилотных авиационных систем", - сообщил собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
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