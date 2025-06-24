https://ria.ru/20250624/chp-2025220613.html

Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге

Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге - РИА Новости, 24.06.2025

Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге

Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T23:12:00+03:00

2025-06-24T23:12:00+03:00

2025-06-24T23:41:00+03:00

санкт-петербург

происшествия

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины, сообщила ранее объединенная пресс-служба судов города."СВУ пытались заложить под автомобиль, который принадлежит начальнику отдела петербургской IT-компании, которая занимается разработкой беспилотных авиационных систем", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250624/sk-2025200699.html

санкт-петербург

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, происшествия, украина