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Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге
Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге - РИА Новости, 24.06.2025
Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге
Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T23:12:00+03:00
2025-06-24T23:12:00+03:00
2025-06-24T23:41:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Москвичка, арестованная в Петербурге за попытку заложить СВУ, готовила покушение на главу отдела IT-компании, занимающейся разработкой БПЛА, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах города.Суд в Петербурге отправил в СИЗО москвичку, которую подозревают в попытке заложить СВУ под автомобиль одного из руководителей петербургской компании по заданию кураторов с Украины, сообщила ранее объединенная пресс-служба судов города."СВУ пытались заложить под автомобиль, который принадлежит начальнику отдела петербургской IT-компании, которая занимается разработкой беспилотных авиационных систем", - сообщил собеседник агентства.
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санкт-петербург, происшествия, украина
Санкт-Петербург, Происшествия, Украина
Арестованная с СВУ жительница Москвы готовила покушение в Петербурге
Задержанная в Петербурге женщина готовила покушение на главу IT отдела фирмы