https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2025004352.html

Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах

Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах - РИА Новости, 24.06.2025

Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости выступил за использование и азбуки, и букваря в российских школах, так как один учебник содержит... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T08:08:00+03:00

2025-06-24T08:08:00+03:00

2025-06-24T11:03:00+03:00

общество

россия

дмитрий чернышенко

елена ямпольская

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости выступил за использование и азбуки, и букваря в российских школах, так как один учебник содержит информацию про алфавит и его применение, а вторая книга направлена на более глубокое изучение русского языка. Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки". "Предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно. Во всяком случае, обычно азбука - это больше про изучение алфавита и его применение, в то время как букварь - это более глубокое обучение чтению, изучение уже более глубокое русского языка. Мне кажется, что и то, и другое необходимо", - сказал зампред правительства.

https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html

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общество, россия, дмитрий чернышенко, елена ямпольская, социальный навигатор, сн_образование