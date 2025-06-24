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Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах - РИА Новости, 24.06.2025
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08:08 24.06.2025 (обновлено: 11:03 24.06.2025)
https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2025004352.html
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах - РИА Новости, 24.06.2025
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости выступил за использование и азбуки, и букваря в российских школах, так как один учебник содержит... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:08:00+03:00
2025-06-24T11:03:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
елена ямпольская
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости выступил за использование и азбуки, и букваря в российских школах, так как один учебник содержит информацию про алфавит и его применение, а вторая книга направлена на более глубокое изучение русского языка. Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки". "Предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно. Во всяком случае, обычно азбука - это больше про изучение алфавита и его применение, в то время как букварь - это более глубокое обучение чтению, изучение уже более глубокое русского языка. Мне кажется, что и то, и другое необходимо", - сказал зампред правительства.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, елена ямпольская, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Елена Ямпольская, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах

Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в российских школах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости выступил за использование и азбуки, и букваря в российских школах, так как один учебник содержит информацию про алфавит и его применение, а вторая книга направлена на более глубокое изучение русского языка.
Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки".
"Предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно. Во всяком случае, обычно азбука - это больше про изучение алфавита и его применение, в то время как букварь - это более глубокое обучение чтению, изучение уже более глубокое русского языка. Мне кажется, что и то, и другое необходимо", - сказал зампред правительства.
Вариант обложки школьного букваря - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоЕлена ЯмпольскаяСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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