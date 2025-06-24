https://ria.ru/20250624/chernyshenko-2025004352.html
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах - РИА Новости, 24.06.2025
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости выступил за использование и азбуки, и букваря в российских школах, так как один учебник содержит... РИА Новости, 24.06.2025
2025-06-24T08:08:00+03:00
2025-06-24T08:08:00+03:00
2025-06-24T11:03:00+03:00
общество
россия
дмитрий чернышенко
елена ямпольская
социальный навигатор
сн_образование
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117065_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_22ec417980bf87fc4152e837cff977ae.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в интервью РИА Новости выступил за использование и азбуки, и букваря в российских школах, так как один учебник содержит информацию про алфавит и его применение, а вторая книга направлена на более глубокое изучение русского языка. Ранее на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России советник президента РФ Елена Ямпольская предложила вернуть первому школьному учебнику название "Букварь" вместо нынешней "Азбуки". "Предлагалось заменить азбуку на букварь, но, мне кажется, и то, и другое нужно. Во всяком случае, обычно азбука - это больше про изучение алфавита и его применение, в то время как букварь - это более глубокое обучение чтению, изучение уже более глубокое русского языка. Мне кажется, что и то, и другое необходимо", - сказал зампред правительства.
https://ria.ru/20250605/bukvar-2021122484.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024117065_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_13bc4c73c458167a962ec5227b05247f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, дмитрий чернышенко, елена ямпольская, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Елена Ямпольская, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в школах
Чернышенко выступил за использование азбуки и букваря в российских школах