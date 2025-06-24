https://ria.ru/20250624/chebotar-2025006385.html

Юрий Чеботарь: ЕАЭС – важный инструмент развития для стран-участниц

Юрий Чеботарь: ЕАЭС – важный инструмент развития для стран-участниц - РИА Новости, 24.06.2025

Юрий Чеботарь: ЕАЭС – важный инструмент развития для стран-участниц

На текущей неделе, 26-27 июня, в Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, и пройдет Евразийский экономический форум. В преддверии... РИА Новости, 24.06.2025

2025-06-24T09:00:00+03:00

2025-06-24T09:00:00+03:00

2025-06-24T09:00:00+03:00

интервью

интервью - авторы

евразийская экономическая комиссия

евразийский экономический союз

александр лукашенко

белоруссия

европа

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944167221_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_7b60a09042f309d4916914dd5643f548.jpg

На текущей неделе, 26-27 июня, в Минске состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, и пройдет Евразийский экономический форум. В преддверии этих мероприятий агентство РИА Новости пообщалось с Юрием Чеботарем, министром экономики Белоруссии, которая председательствует в текущем году в ЕАЭС. Глава белорусского экономического ведомства рассказал о главных достижениях "евразийской пятерки", задачах объединения на ближайшие годы, а также о проблемных моментах, которые еще предстоит преодолеть.– Каких главных, на ваш взгляд, экономических достижений за последние годы удалось добиться ЕАЭС?– За прошедшее десятилетие Евразийский экономический союз доказал свою жизнеспособность и эффективность, став важным инструментом экономического развития для стран-участниц. Темпы экономического роста в "странах пятерки" выше среднемировых: по итогам 2024 года рост в ЕАЭС составил 4,4%, тогда как в мире – 3,3%. Совокупный ВВП государств-членов увеличился более чем на 17% и сегодня оценивается свыше 2,5 триллиона долларов. Промышленное производство в ЕАЭС увеличилось на 29,1%, в том числе благодаря реализации совместных инвестиционных проектов. Так, объем взаимных инвестиций в основной капитал вырос более чем на 40%. Хороший результат демонстрирует агропромышленный комплекс – рост производства более чем на четверть. Хочу отметить, что Беларусь уделяет большое внимание обеспечению продовольственной безопасности и вносит значимый вклад в этом вопросе в ЕАЭС. Доля нашей страны во взаимной торговле продовольственными товарами превышает 40%, в том числе по молочным продуктам и яйцам – 88%, готовым продуктам из мяса и рыбы – 72%.В целом достигнутые результаты во взаимной торговле ЕАЭС можно назвать весьма удовлетворительными. При создании союза одной из ключевых целей было обеспечение свободного движения товаров, и рост объема взаимной торговли за десять лет более чем в два раза убедительно подтверждает ее достижение.Кроме того, для комфортных условий ведения бизнеса, снижения издержек и валютных рисков мы договорились об использовании национальных валют. Сегодня почти 90% расчетов между странами проводится в национальных валютах.Позитивный эффект от сотрудничества в рамках ЕАЭС отмечается и в сфере внешней торговли: объем товарооборота с третьими странами продемонстрировал впечатляющий рост, превысив 37%.Членство Республики Беларусь в ЕАЭС также доказало свою эффективность, о чем свидетельствует динамика ряда экономических показателей. Более десяти лет Беларусь удерживает позиции как страна с очень высоким уровнем развития, занимая 69 место среди 193 государств мира в Глобальном индексе человеческого развития. Беларусь стала лидером в ЕАЭС по производству молока, мяса, яиц, сахарной свеклы, картофеля, овощей, и имеет самый высокий уровень самообеспеченности продовольствием – 94,5%. Благодаря строительству Белорусской АЭС Беларусь вошла в тройку лидеров среди стран Европы по дешевизне электроэнергии для населения. Объем промышленного производства нашей страны увеличился почти на 20%, а доля промышленности в структуре ВВП Беларуси достигла 25% (один из наибольших результатов в ЕАЭС). Рост конкурентоспособности отечественной индустрии подтверждает и 58-я позиция среди 153 стран в мировом рейтинге, а в ЕАЭС мы уступаем лишь Российской Федерации.Самый большой в мире карьерный самосвал с грузоподъемностью 450 тонн, электромобили и электробусы, тракторы-беспилотники, мебель, лекарства, уникальные аминокислоты и комбикорма, продукты питания по мировым стандартам и многое другое – все это продукция с маркой "Сделано в Беларуси", востребованная как на рынке союза, так и за его пределами. И, наконец, ключевое – это стабильная занятость и достойный заработок: за 2021-2024 годы рост реальных доходов населения составил 114,9%, реальной заработной платы – 130,3%.– В текущем году завершается реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Все ли ее цели будут выполнены? Какие направления станут ключевыми в развитии ЕАЭС до 2030 и на период до 2045 года?– В своем обращении к главам государств-членов наш президент, председатель Высшего Евразийского экономического совета Александр Лукашенко подчеркнул, что 2025 год станет знаковым для Евразийского экономического союза. Ведь он знаменует завершение пятилетнего периода реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции, а также начало нового этапа – воплощения в жизнь Декларации о развитии экономических процессов в рамках ЕАЭС до 2030 года и на период до 2045 года, известной как "Евразийский экономический путь". Стратегия-2025 охватывает 11 ключевых направлений. В конце июня на заседании Высшего Евразийского экономического совета главы государств заслушают отчет о проделанной работе. Но уже сейчас можно отметить: 75% мероприятий завершено, а оставшиеся задачи, пусть и непростые, находятся в активной стадии реализации.За прошедший период достигнуто немало позитивных результатов. Среди них – подписание соглашений о единой системе таможенного транзита ЕАЭС и третьей стороны и о трансграничном доступе к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах государств-членов Союза. Подписан протокол о внесении изменений в договор о союзе, касающийся особого механизма при проведении расследований и принятия решений о применении или неприменении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. Кроме того, утверждена концепция формирования общего биржевого рынка товаров, а также приняты Основные направления промышленного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза до 2030 года.Большое внимание уделяется и развитию агропромышленного комплекса. Разработаны совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения по основным сельхозтоварам. Принят еще целый ряд актов союза, которые будут работать на благо стран "пятерки". Если говорить о перспективных планах, то ключевое в настоящий момент – правильная стыковка результатов и целей. ЕЭК совместно с государствами-членами разрабатывает план мероприятий по реализации "Евразийского экономического пути". Они формируются по шести стратегическим задачам: обеспечение общего рынка ЕАЭС ключевыми товарами и ресурсами и его эффективное функционирование, создание общего пространства кооперационного взаимодействия и сотрудничества в сфере технологического развития, формирование общего транспортно-логистического пространства, формирование общего финансового рынка, углубление экономического сотрудничества в сферах с интеграционным потенциалом, функционирование ЕАЭС как полюса экономического притяжения на международной арене. Уже сегодня в проект документа включены порядка четырехсот мероприятий. Он станет "дорожной картой" евразийской интеграции, определяя вектор движения на ближайшие годы.– Удается ли странам ЕАЭС совместно защищать общий рынок и вместе продвигать продукцию союза в третьи страны?– Регионализация – это естественный ответ на вызовы глобализации. Страны усиливают региональное взаимодействие, чтобы защитить свои рынки от ограничительных мер, экономических шоков, торговых войн, разрывов цепочек, структурных изменений глобальной экономики. Из этого объективным образом вытекает необходимость защиты внутреннего рынка союза, которую мы обозначили в качестве одного из приоритетов председательства Беларуси в органах ЕАЭС.Сегодня инструментарий союза позволяет реагировать на вызовы недобросовестной внешней конкуренции, когда это действительно оправдано. На уровне ЕАЭС принимаются антидемпинговые и специальные защитные меры. Несмотря на трудоемкий и длительный процесс расследований, это действенные рычаги. На сегодняшний день в ЕАЭС действует 25 антидемпинговых мер, 60% из них касаются металлургической продукции, 20% – транспортных средств и комплектующих, 8% – химической продукции и электрических машин и оборудования, 4% – резиновых и пластмассовых изделий.Договором о ЕАЭС также предусмотрено применение нетарифных мер (лицензирование, квотирование, запреты на ввоз и вывоз продукции) как на союзном уровне, так и на уровне национальных экономик. За 2025 год государствами-членами принято более 40 таких мер, которые затрагивают вопросы вывоза и ввоза различных видов продукции.Для предотвращения поступления на рынок некачественных товаров применяются меры технического регулирования, фитосанитарные и ветеринарные требования. Товарное обеспечение внутреннего рынка союза достигается, в том числе, снижением ставок ввозных таможенных пошлин, предоставлением тарифных льгот. Все это в совокупности позволяет обеспечивать системный подход к определению баланса между необходимостью поддержки национальных производителей и нивелированием рисков, связанных с торговыми турбулентностями.Большой блок работы проводится в целях формирования благоприятных условий для продвижения продукции государств союза на рынки третьих стран. При создании ЕАЭС более 30 стран изъявили желание заключить преференциальные соглашения с нашим союзом.Вместе с тем в этом вопросе мы двигаемся без спешки. Я бы назвал такой подход "предусмотрительной открытостью": решение о начале переговоров с тем или иным потенциальным партнером принимается консенсусом пяти стран. При этом у государств-членов отличаются торговый профиль, структура потребления и экспорта, наблюдается некоторая асимметричность в социально-экономических показателях. Поэтому необходимо находить баланс имеющихся интересов и потенциальных рисков для всех участников союза. Тем не менее, если решение о начале таких переговоров принято с нашей стороны, и со стороны нашего визави также присутствует твердая заинтересованность в быстром заключении торговой сделки, то результат не заставит себя ждать. Например, переговоры с ОАЭ и Монголией прошли по типу fast-track.В условиях постоянно меняющейся конъюнктуры в приоритете быстрые решения с акцентом на включение в международный договор всесторонней повестки торгово-экономического сотрудничества. Это не только снижение таможенных пошлин, но и сближение подходов в регулировании, поддержка малого и среднего бизнеса во внешнеторговых операциях, развитие отраслевого сотрудничества, вопросы климатической повестки и связанных с ними торговых аспектов, активизация электронной трансграничной торговли между странами и другое.В перспективе нас ждет завершение переговоров с Индонезией, возможен старт переговоров с Тунисом и Марокко. Странам ЕАЭС еще предстоит определить потенциальных кандидатов для расширения сети торговых соглашений союза в среднесрочной перспективе, но уже сейчас мы единогласны в том, что упор будет сделан на страны Азии, Африки и Латинской Америки.– Удается ли оперативно снимать барьеры для свободной торговли товарами, услугами, движения капитала и рабочей силы?– Для защиты национальных рынков страны "пятерки" иногда могут применять различные подходы к толкованию и применению норм права союза и вводить некоторые защитные меры, которые могут квалифицироваться, как барьеры, изъятия и ограничения.В 2023 году принята новая редакция методологии квалификации препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС, в которой появилась возможность использовать медиативные процедуры в работе по устранению препятствий. Это позволило сместить акцент с идентификации нарушения права союза на совместный со странами ЕАЭС поиск эффективных и системных решений проблем на едином рынке.Срок квалификации препятствий сокращен до 60 календарных дней, расширен охват заявителей, которые могут сообщить о наличии препятствий. В первоочередном порядке применяются элементы "мягкого права" и только в исключительных случаях – инструмент уведомления государств-членов о необходимости соблюдения права ЕАЭС.В прошлом году вступил в силу порядок взаимодействия государств-членов ЕАЭС и ЕЭК при введении и отмене государствами-участницами ограничений во взаимной торговле товарами. В соответствии с ним, осуществляется заблаговременный обмен информацией о вводимых односторонних ограничениях, предоставляются сведения, подтверждающие необходимость введения таких ограничений, что позволяет на стадии подготовки национальных актов законодательства осуществлять их приведение в соответствие с правом союза.В целях повышения информационной открытости и прозрачности применяемых изъятий и ограничений, выявленных барьеров создан специальный информационный ресурс "Функционирование внутренних рынков Евразийского экономического союза".С 2016 года устранено 69 барьеров из 70, 16 ограничений из 51, 30 изъятий из 390. Кроме того, с 2022 года странами добровольно устранено 19 препятствий с признаками барьера и ведется работа по принятию правовых актов по устранению еще восемь. Всего в реестре препятствий с признаками барьера на настоящий момент находится 21 позиция. Причины их возникновения разные: как правило, это различное толкование правовых норм ЕАЭС, а иногда принятие национальных актов без учета договоренностей в ЕАЭС.На площадке комиссии в медиативном порядке устраняются препятствия, связанные с излишними требованиями, установленными в национальном законодательстве по сравнению с правом союза в сфере торговли ("доступ к полке"), маркировки, перемещению пиломатериалов, доступа к закупкам, взиманию неустановленных платежей, оказывающих негативное влияние на взаимную торговлю.Если говорить про преграды развития торговли услугами внутри союза, на сегодняшний день сохраняется ряд системных вопросов, которые тормозят развитие единого рынка услуг. Это аспекты административного сотрудничества регуляторов, различные подходы к защите прав потребителей, определению содержательной эквивалентности регулирования, применение дополнительных условий при переводе секторов в режим единого рынка, а где-то даже коллизии наднациональных решений и внутренних нормативно-правовых актов. Эти вопросы имеют практический характер и не позволяют бизнесу пользоваться всеми возможностями единого рынка. Компетентные органы стран союза и ЕЭК продолжают выработку комплексных решений, которые позволят компаниям и потребителям стран-участниц в полной мере ощутить на себе преимущества развития интеграции в сфере услуг.– Удовлетворены ли в Минске работой по углублению в рамках ЕАЭС промышленной кооперации, включая реализацию совместных проектов с привлечением средств бюджета ЕАЭС?– В июне 2024 года вступил в силу протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС в части возможности оказания финансового содействия кооперационным проектам в отраслях промышленности. Основной целью нового механизма является содействие технологическому развитию и созданию новых моделей производства в государствах-членах, расширению торгово-экономических связей между ними, наращиванию взаимных инвестиции. Таким образом реализуется поддержка предпринимателей стран ЕАЭС на наднациональном уровне путем формирования кооперационных проектов, создающих цепочки добавленной стоимости, с использованием потенциала всех государств-членов.Финансирование проектов осуществляется путем субсидирования процентной ставки по кредиту в размере 100% ключевой (учетной) ставки валюты кредитного договора (национальная валюта любого государства-члена ЕАЭС). Участниками кооперационного проекта могут быть как минимум три юридических лица из трех государств-членов ЕАЭС. Все государства-члены уже включаются в реализацию пилотного механизма. В прошлом году советом комиссии одобрены два проекта: по выпуску стрелочной продукции для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (участники – компании Республики Беларусь и Республики Казахстан), и по организации производства сельскохозяйственной техники в Республике Казахстан (участники – Республика Беларусь, Российская Федерация). В этом году поступили новые заявки. Продолжается работа по информированию широкого круга заинтересованного бизнес-сообщества и финансовых организаций. Хотя механизм финансового содействия в промышленности еще проходит обкатку, в январе этого года Евразийским межправительственным советом уже дано поручение о подготовке предложений относительно агропромышленного комплекса.Решение вызвано необходимостью активизации сотрудничества по вопросам продовольственной обеспеченности, инновационного развития, семеноводства, сельскохозяйственной кооперации и создания региональных цепочек добавленной стоимости, производства продуктов питания, развития тепличных хозяйств, откормочных площадок, торговой и складской инфраструктуры.Сейчас комиссией и государствами-членами осуществляются процедуры, необходимые для начала действия механизма поддержки в АПК. К концу года работа должна быть завершена. Рассчитываем, что в дальнейшем этот опыт будет распространяться и на другие отрасли.

https://ria.ru/20250620/peskov-2024172275.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023993854.html

https://ria.ru/20250619/mid-2023953596.html

https://ria.ru/20250618/shor-2023676209.html

https://ria.ru/20250619/putin-2023759734.html

https://ria.ru/20250512/iran-2016415849.html

https://ria.ru/20250528/rossija-2019453464.html

https://ria.ru/20250605/mishustin-2021023161.html

белоруссия

европа

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, интервью - авторы, евразийская экономическая комиссия, евразийский экономический союз, александр лукашенко, белоруссия, европа, минск, экономика, белорусская аэс